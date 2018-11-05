Хлеб в Украине снова подорожает: прогноз эксперта

Украинцы покупают не самый дешевый хлеб в Европе. При этом цены на продукт первой необходимости будут расти. Такой прогноз озвучил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В интернет-гипермаркете Литвы вы можете приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, Польши — за 17,8 грн и Украины — за 19,2 грн. В Эстонии его можно найти за 69,5 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть выпеченным из украинского зерна. Украинские пекари часто поговаривают, что производить дешевый социальный хлеб я невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодным даже в Европе. На конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба по данным официальной статистики составляет 16,1 грн за килограмм из муки первого сорта и 20,2 грн из муки высшего сорта. Хлеб в Киеве стоит значительно дороже: из муки первого сорта – 19,1 грн, а высшего – 32,2 грн. Только черный хлеб оказался в нашей стране самым дешевым – ценник показал 19,5 грн за килограмм. Далее разместилась Эстония с 27,9 грн, Польша – с 46,7 грн и Литва – с 52,2 грн", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт предупредил, что стоимость хлеба в Украине будет повышаться и дальше.

"До конца года стоимость хлеба возрастет еще в среднем на 5%. В январе причиной поднятия стоимости будет рост минимальной заработной платы. Но поскольку поднятие планируется лишь на 12%, то это приведет к удорожанию до 3%. Урожай Украина собрала неплохой, поэтому эта причина не будет влиять на стоимость", — подытожил Дорошенко.

Напомним, по данным официальной статистики "хлебная корзинка" за год подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Стоимость хлебного корзине на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году он стоил 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%.

Но, как заверил экономист Борис Кушнирук, но рост цен на хлеб не носит резкого и чрезмерного характера.