Холодницкий: НАБУ должно дать ответ по "Роттердам+", а не использовать это дело в политических играх

САП отметил недопустимость предвзятого подхода в оценках методик ценообразования на энергорынке

Назар Холодницкий. Фото: facebook.com/NKholodnytskyi.

Холодницкий: НАБУ должно дать ответ по "Роттердам+", а не использовать это дело в политических играх //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/319/22d/5c531922de0ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/319/22d/5c531922de0ed.jpg 2019-01-31T18:43:00+02:00 Экономика САП отметил недопустимость предвзятого подхода в оценках методик ценообразования на энергорынке

Производство по делам "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и "Приватбанк" назвал приоритетными для себя заместитель Генерального прокурора Украины – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий во время интервью в программе HARD (телеканал ZIK). При этом Холодницкий акцентировал внимание на неэффективной работе следственного Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Это трио дел, я вам объясню – у меня есть вопрос, почему эти дела, в которые согласно ЕРДРу привлечено около полусотни следователей, детективов в каждом деле, по "Приватбанку ", например, по данным ЕРДР работает более семидесяти, кажется, детективов. По "Роттердам +", который уже фактически два года скоро как расследуется, надо ставить законную точку и надо говорить – преступление или нет, есть наказание или нету. Поэтому, вопрос", – заявил Назар Холодницький.

Руководитель САП отметил недопустимость предвзятого подхода в оценках методик ценообразования на энергорынке.

"Я не могу понять упреки некоторых а-ля активистов, почему "Роттердам+"- это преступная схема, а "Дюссельдорф+"- это спасительная формула. Я этого не понимаю. Улавливаете разницу слов? И именно для этого следствие должно дать полностью информацию, а не играть в какие-то свои политические игры, кошки-мышки, рассказывать и водить за нос ", - заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Напомним, Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность использования принципа импортного паритета при расчете цены энергетического угля и формулы "Роттердам+".

"Выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателям цены импортного паритета для угля в Украине", - говорится в пресс-релизе Euracoal от 21 сентября 2018 года.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" также подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). НКРЭКУ считает, что методика расчета имеет целью устранение ручного регулирования цен, обеспечение независимости от поставок из временно оккупированных территорий и избавления от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительных сезонов.

НАБУ по 24 марта 2017 проводит досудебное производство по обоснованности использования методики "Роттердам+". Нормативный срок, который для соответствующих производств составляет полтора года, истек 24 сентября 2018.

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