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Хранение газа в Украине становится все более популярным в Европе

2 июня, 21:33

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

ГТС и ряд управленческих новаций позволили Украине зарабатывать на хранении газа

Спрос на новую услугу, которую предоставляют в Украине, где подешевел газ, – shorthaul – растет с каждым месяцем. И особенно среди иностранных трейдеров. С начала года ею воспользовались 15 заказчиков-нерезидентов и две украинские компании. Об этом рассказали в пресс-службе "Оператор ГТС Украины".

В мае 2020 года объем транспортировки в режиме shorthaul вырос до 470,1 млн куб. м, что на 80%, или 208 млн куб. м, больше, чем в апреле, сообщили в госкомпании.

Всего с начала года в режиме shorthaul в Украину поступило 802 млн куб. м газа. Из них:

  • из Венгрии – 575 млн куб. м;
  • из Польши – 151 млн куб. м;
  • из Словакии – 76 млн куб. м.

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"Практически все объемы по shorthaul были направлены трейдерами в ПХГ в режиме "таможенный склад". Всего с начала года на хранение в режиме "таможенный склад", согласно заказам наших клиентов, было направлено 2,2 млрд куб. м газа (включая объемы по shorthaul)", – рассказали в пресс-службе госкомпании.

Там добавили, что в течение пяти месяцев в режиме shorthaul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия – Венгрия, Словакия – Польша и Венгрия – Словакия, а также с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.

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"Напомним, что услуга shorthaul (шорт-хол), которую мы запустили с 1 января 2020 года, позволяет нашим клиентам заказывать транспортировку газа между странами Восточной Европы через Украину по выгодному тарифу. А в комплексе с услугой "таможенный склад" от оператора газохранилищ ("Укртрансгаз") иностранным и отечественным клиентам предлагаются удобные и привлекательные условия хранения газа в украинских ПХГ", – отметили в компании "Оператор ГТС Украины".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что использование "таможенного склада" для хранения газа нерезидентами может дополнительно принести Украине до 50 млн долларов уже в 2020 году.

"Нафтогаз" предоставил возможность для трейдеров пользоваться услугой "таможенный склад", которая предусматривает хранение ресурса в течение 1095 дней без обложения таможенными платежами.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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газ ЕС Европа ГТС Укртрансгаз Нафтогаз Украины хранилища Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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