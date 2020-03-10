Хроники "черного понедельника": нефтяная война, рухнувшие индексы и фейковые новости

По мнению экспертов, сильнее всего из-за падения цены на нефть пострадает Россия

9 марта оказалось "черным понедельником" для фондового рынка: впервые с 2008 года был зафиксирован рекордный обвал. Сперва после провала переговоров Саудовской Аравии и России о дополнительном сокращении добычи нефти обрушились фьючерсы ключевых американских биржевых индексов. Следом упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы – торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут. Каковы причины происходящего и какими могут быть последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Нефтяная война"

Цена нефти стала падать на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи "черного золота" в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

"Мы считаем, что в эти выходные однозначно началась война цен на нефть между ОПЕК и Россией. Прогноз для нефтерынка еще плачевнее, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война началась в последний раз, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса", – говорилось в докладе Goldman Sachs.

В последний раз цена нефти падала ниже 34 долларов за баррель в феврале 2016 года. Первыми отреагировали на обвал нефтяных котировок азиатские биржи. Nikkei 225 – один из главных фондовых индексов Японии – потерял 5%.

Важнейший индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов упал почти на 9%, до 6000 пунктов, но впоследствии восстановился – по итогу падение составило 7%, что стало самым худшим показателем на бирже со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Немецкий DAX потерял 8%. Фондовый индекс Италии, по данным Bloomberg, упал сильнее других в Европе – на 12%.

Американские фондовые рынки тоже открылись обвалом: в первые минуты торгов индекс S&P 500 снизился на 6,9%, Dow Jones – на 7%. Из-за такого резкого падения впервые после финансового кризиса 2008 года торги на 15 минут были приостановлены.

По итогам торгового дня промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта (–7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, потерял 225,81 пункта – 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта – 7,92%. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Реклама

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.

Больше всех пострадает Россия

Как написали журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии, снижение цен на нефть, которое предприняла нефтяная корпорация Saudi Aramco, должно ослабить позиции России на мировом рынке. По данным источника, такой ход корпорации "является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка".

Газета указывает, что руководство Saudi Aramco сообщило покупателям: с апреля стоимость на поставки сырья в США снизится на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы – на 8 долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии – на 6.

Представитель властей Саудовской Аравии заявил, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом подчеркивается, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Собственно, так и произошло: "нефтяная война" пагубно сказалась на акциях именно российских компаний. В частности, 9 марта на Лондонской фондовой бирже обрушились депозитарные расписки на акции целого ряда российских нефтяных компаний: "Роснефти" (на 22,5%), "Газпрома" (15,4%), Новатэка (11,1%), Лукойла (17,3%), "Татнефти" (19%).

Падение задело металлургические и потребительские компании РФ: "Северсталь" потеряла 7%, НЛМК – 12,5%, Evraz – 11,4%, а также "Магнит" – 17% и X5 Retail Group – 14%. А глобальные депозитарные расписки на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.

Также это не обошло стороной и курс рубля – российская валюта также резко "просела": стоимость доллара в РФ поднялась до 74,8 рубля, а евро – до 85,4 рубля. Это примерно на 10% больше официального курса, установленного Банком России.

Что потребителям хорошо

Как всегда, на ситуацию непредсказуемо отреагировал президент США Дональд Трамп. Он написал на своей странице в Twitter 9 марта, что падение мировых цен на нефть влечет убытки для крупных ресурсодобывающих компаний, но играет на руку обычным потребителям.

Реклама

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", – отозвался он в микроблоге.

Трамп отметил, что стоимость нефти рухнула не только из-за спора между Саудовской Аравией и Россией вокруг объемов добычи– другой важной причиной он называет "фейковые новости", очевидно, имея в виду распространение дезинформации и сеяние паники вокруг коронавирусной эпидемии.

Кроме того, он напомнил о том, что вирус гриппа является куда более опасной инфекцией, чем возбудитель атипичной пневмонии COVID-19.

"В прошлом году 37 тысяч американцев умерли от обычного гриппа. В среднем же умирают 27-70 тысяч ежегодно. Ничего не закрывают, жизнь и экономика идут своим чередом. На данный момент в США есть 546 подтвержденных случаев коронавируса и 22 смертельными исхода. Подумайте об этом!" - обратился он к своим подписчикам.

Между тем, цены на нефть восстанавливаются после рекордного паденияи выросли на 8%. По данным на утро 10 марта, стоимость барреля майской нефти Brent составляла 36,72 долл. (+6,90%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 33,20 долл. (+6,65%). В ходе предыдущих торгов падение цен на нефть марки Brent достигало 31,2%, на WTI – почти 33%.

В то же время рост котировок может оказаться кратковременным, ведь на спрос на нефть продолжают оказывать давление экономические последствия вспышки вируса, сообщили аналитики.

Напомним, из-за провала переговоров о сокращении добычи нефти страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки.

Снижение цены нефти не гарантирует удешевления топлива в рознице. Подешевеет ли бензин – неизвестно, ведь в прошлом году, несмотря на падение нефти и доллара, цена на автомобильное топливо лишь возросла:

Все подробности в спецтеме Цены на нефть и обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама