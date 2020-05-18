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Худшее позади: в ОПЕК заговорили о финале нефтяного кризиса

18 мая, 09:15

Ксения Капустинская

Экспортеры нефти рассчитывают на удачное для рынка окончание года

После того, как цены на нефть в мире перешли в росту, в Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что худшее в нефтяной сфере уже позади. Об этом сказал глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо, передает Bloomberg.

"В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но члены группы [ОПЕК] приняли вызов", – заявил Баркиндо и добавил, что организация с оптимизмом смотрит на второе полугодие 2020 года.

По его словам, ОПЕК планирует провести встречу в июне. На этой встрече экспортеры нефти собираются проанализировать состояние мировой экономики и восстановление спроса на нефть. Также ОПЕК изучит варианты сокращения добычи сырья. Баркиндо подсчитал, что благодаряначалу действия сделки ОПЕК+ и добровольному сокращению добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах, общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.

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Как известно, соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье.

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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