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Худшее позади: в Украине наметился выход из коронакризиса

31 июля, 09:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк объяснил, какие отрасли пострадали больше и меньше всего

Украинская экономика во втором полугодии 2020 года начала восстанавливаться после заметного падения. Об этом говорится в инфляционном отчете, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

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"Худший период для экономики уже позади. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. Достаточно мягкая монетарная и фискальная политика поддержат экономический рост в последующие годы. Впрочем, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности, из-за высокого уровня неопределенности относительно распространения коронавируса", - прокомментировали в пресс-службе НБУ.

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По данным Нацбанка, восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности:

В тренде
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  • наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню;
  • восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в 2021 году. Сельское хозяйство будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в 2020 году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за более плохих погодных условий.
  • новые стимулы для развития получит IT-сектор, в частности в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм.

В целом, по расчетам НБУ, экономика Украины сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%.

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Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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экономика НБУ кризис ВВП коронавирус

Источник: Сегодня

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