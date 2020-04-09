Худший экономический спад за 100 лет: что прогнозирует глава МВФ

Сравниться с грядущим кризисом может разве что Великая депрессия, которая бушевала в США в прошлом веке

Из-за распространения короновируса Международный валютный фонд (МВФ), который готов потратить 1 трлн долларов из своих резервов, прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом заявила в четверг, 9 апреля, директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

"Мы до сих пор сталкиваемся с невероятной неопределенностью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году ... На самом деле, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии", – сказала она.

МВФ ожидает частичного восстановления мировой экономики в 2021 году, если пандемия сойдет на нет во второй половине 2020 года.

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"Никакого сомнения нет в том, что 2020 год будет исключительно тяжелым. Если пандемия сойдет на нет во второй половине года, что позволит постепенно снять меры сдерживания и вновь открыть экономики, мы предполагаем в качестве базового прогноза частичное восстановление в 2021 году", – сказала Георгиева.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировая торговля товарами в 2020 году упадет на 13-32%. Так, при оптимистичном сценарии в 2020 году объем мировой торговли сократится на 12,9%. При реализации худшего варианта прогноза этот показатель будет составлять 31,9%. В ВТО полагают, что сокращение объемов торговли в 2020 году почти во всех регионах будет измеряться двузначными цифрами, причем экспорт из Северной Америки и Азии пострадает больше всего.

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Напомним, в JPMorgan подсчитали: суммарный ущерб для мировой экономики составит 5,5 трлн долларов.

Финансирования от МВФ попросили 80 государств: все опасаются кризиса.

Также стало известно о том, что Администрацию американского президента Дональда Трампа еще в прошлом году предупреждали об опасности, которую представляет коронавирус, от которого в стране только за последние сутки скончались почти 2 тысячи человек.

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