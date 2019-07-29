В хранилищах должно быть достаточно голубого топлива, считают у Зеленского

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Худший сценарий": Украина готовится к остановке транзита газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B 2019-07-29T13:15:00+03:00 Экономика В хранилищах должно быть достаточно голубого топлива, считают у Зеленского

Украина активнозаполняет подземные хранилища газом, чтобы максимально подготовиться к "худшему сценарию" на отопительный сезон 2019-2020 гг. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

"Если ты готов к худшему сценарию, то он скорее всего не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", – сказал Герус, комментируя возможную остановку транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, также наблюдается интерес европейских компаний к своп-сделкам с Украиной по транзиту голубого топлива.

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"То есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой", – добавил Герус.

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Представитель президента напомнил, что "Газпром" и РФ были готовы возобновить газовые переговоры после выборов.

"Я думаю, что в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", – отметил он.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" планирует закачать в хранилища не менее 20 млрд кубометров газа. По состоянию на конец июля в ПХГ находилось более 15 млрд "кубов" топлива.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

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