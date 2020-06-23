Худший сезон: почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми"

В Украине в нынешнем сезоне цена фруктов и ягод достигла исторического рекорда. Кто бы мог подумать, что летом самыми дешевыми будут импортные бананы по 30 гривен за килограмм. Яблоки при этом продаются по 50 гривен, черешня и абрикосы – стоят под сотню, а то и больше. Аналитики предупреждают,: рассчитывать на турецкие, испанские и узбекские фрукты тоже не следует, ведь плохая погода ударила не только по украинскому урожаю.

Реклама

Ягоды плохо уродили из-за апрельских и майских заморозков, которые сменились дождями в июне. Аграрии объясняют, что именно из-за этого черешня в Украине дешеветь уже не будет. Фермеры жалуются, что из-за непогоды потеряли до 80% урожая. Цены на яблоки, которые почти вдвое дороже бананов, шокируют и самих продавцов. Причина та же – очень низкий урожай.

"Украина собрала один из худших за всю историю независимости урожаев яблок в 2019 году", – говорит эксперт плодово-овощного рынка Александр Хорев.

Падать цены на яблоки начнут только с новым урожаем – ближе к осени. Хотя и в этом году урожай может оказаться плохим, по крайней мере, в регионах, которые сильнее всего пострадали от капризов погоды. Например, в Черновецкой области, где в мае было минут семь градусов, и сады просто вымерзли.

Несколько лучше ситуация с овощами. Хотя огурцов, помидоров и перца с открытого грунта еще почти нет, а есть тепличные овощи, их стоимость за последнюю неделю снизилась. Помидоры, например, есть по 30 гривен. Кроме того, становится больше молодого картофеля из южных регионов – по 20-25 гривен за килограмм в опте. Эксперты подтверждают: урожай овощей в этом году должен быть хорошим. Несмотря на коронавирусный кризис, фермерам удалось даже увеличить посевные площади. И это должны почувствовать покупатели.

"[Покупатели] могут рассчитывать на снижение цен по сравнению с прошлым годом – это будет логично, потому что предложение резко возрастет", – прогнозирует Хорев.

Но вот за что переживают фермеры – в стране увеличивается количество зараженных коронавирусом, и правительство говорит о необходимости усиливать контроль. Не закроют ли снова базары, как это уже было в марте? Тогда аграрии не могли сбыть свою продукцию, овощи просто портились. Если ситуация повторится, цены, конечно, резко подскочат, как это и было в марте.

Реклама

К слову, новости "Сегодня" сделали контрольную закупку продуктов 11 марта – за несколько дней до введения карантина. Тогда сливочное масло стоило 49 гривен, а теперь 51 гривню. Подсолнечное масло подорожало с 26 до 30 гривен, хотя эксперты говорят, что причин для такого роста нет. Сахар сейчас стоит столько же, сколько в начале марта. А вот гречка во время карантина выросла в цене на 50%, хотя с полок ее уже никто не сметает. Вот что действительно значительно подешевело, по сравнению с пиком ажиотажа – так это лимоны, чеснок и имбирь. Украинцы осознали, что эти продукты не спасают от коронавируса, и поставщики перестали накручивать цены.

А вот в отношении товаров первой необходимости – таких как гречка, сахар, макароны, молоко – Кабинет министров возобновил ценовое регулирование. Теперь продавцы должны заранее декларировать свои намерения поднять цены. Делать это они должны на правительственном сайте. Заявок там накопилось уже не мало, но все же обязательное декларирование хоть немного сдерживает цены – торговые сети и магазины чувствуют контроль. Более того, Антимонопольный комитет открыл дело против целой сети супермаркетов. Правда, о ходе расследования в ведомстве не распространяются.

Читайте также: В Украине неожиданно обвалились цены на розовые помидоры

Цены на продукты в Украине, действительно, часто повышаются необоснованно, отмечает эксперт аграрного рынка Наталия Зарицкая. А аграрии тем временем жалуются, что работать в "плюс" стало практически невозможно без государственной помощи. Например, закупочные цены на молоко просто не покрывают расходы фермеров.

"Идет сокращение поголовья и рекордными темпами падает производство молока в Украине", – говорит эксперт аграрного рынка Наталия Зарицкая.

Из-за этого растут и цены. В итоге молоко в Украине стоит уже значительно больше, чем в Польши. Да и в целом немало украинских продуктов продаются в Украине по более высоким ценам, чем в соседних странах ЕС.

Реклама

А о том, насколько мы стали богаче, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама