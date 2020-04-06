"Хуже, чем глобальный кризис": МВФ уже готов потратить весь свой резервный фонд

Международный валютный фонд (МВФ) готов задействовать весь свой резервный фонд – это 1 трлн долларов – для помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании – к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", – сообщила глава МВФ на брифинге Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

По ее словам, во время кризиса 2008−2009 годов ситуация была лучше.

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"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", – заявила Георгиева и призвала страны расставить приоритеты в расходах на здравоохранение в качестве средства защиты экономики.

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Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису. К слову, к числу развивающихся стран относится и Украина. И наша страна также уже обратилась за помощью к МВФ.

Видео: Reuters

При этом 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла два необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ закона: законопроект о банковском регулировании (в первом чтении) и закон о рынке земли. Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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