"Хуже времени не найти": бизнес шокирован отставкой главы НБУ

Отставка главы Национального банка Якова Смолия обеспокоила не только МВФ, который уже призвал обеспечить независимость НБУ, но и бизнес в Украине.

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Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

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"Бизнес-сообщество очень обеспокоено отставкой главы НБУ, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ. Сильный и независимый НБУ играет важнейшую роль в макроэкономической стабильности Украины, поскольку он является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов. Поэтому давление на правление НБУ является негативным сигналом для инвесторов, международных партнеров и компаний, работающих в Украине", – сказал Андрей Гундер.

Он напомнил, что торговая палата и компании, которые в нее входят, уважали Якова Смолия и высоко ценили работу его команды, а в прошлом году НБУ даже был отмечен наградой "Выбор бизнес-сообщества 2019" за "проведение эффективной монетарной политики, продолжение очистки банковского сектора, защиту независимости НБУ и содействие макроэкономической стабильности".

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"Для этого неожиданного события нельзя было найти еще худшего времени, чем сейчас, когда экономика Украины находится в упадке", – добавил Гундер изданию Financial Times.

Напомним, заявление об увольнении глава Нацбанка Украины Смолий написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому 1 июля. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением, которое уже длительное время осуществляется на НБУ.

Зеленский уже передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы Национального банка Украины.

А о прошлогодних протестах под зданием НБУ в Киеве и требованиях активистов отправить правление Нацбанка в отставку смотрите в видеосюжете:

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