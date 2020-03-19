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Хуже всего будет торговле: в Раде спрогнозировали последствия карантина для экономики

19 марта, 17:36

Виктория Подолянец

Потребители будут в большей степени ориентироваться на товары первой необходимости

Пандемия коронавируса в первую очередь отразится на бизнесах, которые не обеспечивают насущные потребности граждан. Такое мнение выразила народный депутат (фракция "Голос"), первая замглавы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко в интервью "Сегодня" – "Если коронавирус будет "буянить" три-пять месяцев, мы зайдем в затяжной экономический кризис".

"Хуже всего будет торговле, сервисам – ресторанам, химчистке и прочим, предоставляющим товары и услуги, не являющимися услугами первой необходимости. Образно говоря, если вы пойдет в магазин, купите хлеб, сахар и свечки, то вы уже, наверное, не будете покупать итальянское спагетти, понимая, что нужно сэкономить деньги, потому что они вам могут понадобиться", – говорит Клименко.

По ее мнению, как во всех кризисных ситуациях, будет расти спрос на товары первой необходимости.

"Многие из нас еще помнят 2014-й, когда мы закупались крупами", – приводит пример нардеп.

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В общем, первыми пострадают те, кто продает предметы не первой необходимости.

"Медицинская сфера будет "на коне". Пострадают экспортеры, поскольку много рынков будут перекрыты. Просел Китай, и то, что он потреблял: металл, химия и прочее, что он потреблял в больших объемах", – отмечает Клименко.

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По ее словам, если карантинные меры продолжатся несколько недель, это не будет иметь глобального влияния на экономику. Но если затянется на месяцы, плохо будет большинству.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом.

Также мы рассказывали о том, что Минздрав разработал сценарии борьбы с коронавирусом, в которых учли опыт Китая и Италии.

В Украине на 19 марта зафиксировано 16 больных Covid-19. Эпидемия коронавируса может затянуться более чем на год. Пик заболеваемости для Украинской еще впереди. Врачи рассказали, когда он будет достигнут.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта ввел общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства. Украинские города усиливают ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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торговля Верховная Рада карантин экономический кризис коронавирус пандемия Юлия Клименко

Источник: Сегодня

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