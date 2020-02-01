Хватит ли бесплатной земли на всех украинцев: эксперты разошлись во мнениях

Чтобы понять, хватит ли наделов на всех, нужно провести инвентаризацию

/ Фото: Сегодня

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Вокруг реформы рынка земли в Украине давно бушуют страсти. И вопрос – не только в разрешении на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Еще одна важная проблема – в праве украинцев на бесплатную приватизацию земельных участков.

В комментариях сайту "Сегодня" юристы рассказали, что с бесплатной приватизацией земель связано немало проблем. Так, Виталий Панчик, юрист Юридической группы EUCON, отметил, что первая проблема заключается в ограниченности земельных ресурсов государства.

"С самого начала введения бесплатной приватизации соотношение между гражданами и землями, которые могли быть приватизированы, очевидно указывало на то, что не каждый успеет воспользоваться своим правом. Более того: каждый день количество граждан Украины, которые имеют право на бесплатную приватизацию, только увеличивается. В то время как площади земель для приватизации уменьшаются", — говорит юрист.

Впрочем, с таким мнением согласны не все. Так, Олеся Романенко, управляющий партнер и руководитель практики земельного права OLSTEN PARTNERS LAW COMPANY, отмечает: пока не проведена полная инвентаризация всего земельного фонда Украины, делать выводы о нехватки земель преждевременно.

"В разных регионах уровень обеспеченности земельными участками разный. Так, на юге Украины земельных участков на душу населения значительно больше, и именно там наибольший уровень передачи таких участков в собственность. Зато в западной части Украины население плотнее, а земельных участков меньше. Поэтому и уровень отказов в передачи земли значительно выше", — говорит Романенко.

Подробности приватизации участков читайте в материале "Земли на всех не хватит: с какой проблемой могут столкнуться украинцы".

Напомним, в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине есть 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре. И с этих незарегистрированных земельных участков собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен.

Ранее, объясняя схему купли-продажи земли, Тимофей Милованов заявил: сделки будут осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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