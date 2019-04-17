"Хватит программировать нас то, что мы лузеры": Гройсман похвалился успешной реформой

Премьер подвел итоги трехлетней работы Кабмина

Фото: Кабинет министров Украины

Децентрализация является одной из наиболее успешных реформ в Украине за последние годы.

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

"Мы осуществили не только рост местных бюджетов, но и предоставляем государственную поддержку. Мы дали возможность людям самим принимать решение, куда тратить средства", – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Он добавил, что за 2016-2018 годы правительство помогло построить более 11 тысяч новых объектов – это учебные заведения, учреждения здравоохранения, центры по предоставлению админуслуг, а также культурные, спортивные и инфраструктурные объекты.

Гройсман подчеркнул, что сейчас самое время продолжать начатые изменения и принимать системные решения.

"Уверен, если правильно фокусироваться на проблемах, а также принимать и реализовывать правильные решения, все получится. Хватит программировать нас на то, что мы лузеры. Если решения будут системными и четкими, результаты не заставят себя ждать. Впереди у нас много интересного", – заключил глава Кабмина.

Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

В январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Тогда премьер сообщил, что за пять лет в стране создано около 900 объединенных общин.

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