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ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные киевские больницы

27 марта, 15:44

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Группа ICU поддержала ключевые медучреждения Киева, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, поскольку комплектация и возможности больниц пока еще далеки от необходимых в случае пиковых нагрузок

ICU профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева для взрослого населения, а также в перинатальный центр для беременных.

"Сейчас чрезвычайно важно обеспечить наших граждан доступом к максимальному количеству высокоточных тестов в больницах, врачей – защитить от заражения, помочь им справиться с пиковыми нагрузками. И не забывать призывать своих сотрудников и всех знакомых соблюдать карантин и беречь себя", – говорит о своих приоритетах соучредитель ICU Константин Стеценко.

Для Александровской городской клинической больницы, принимающей основной поток пациентов с подозрением на COVID-19, ICU приобрела 200 дополнительных тестов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР-тесты). Это единственно точные тесты для определения коронавируса.

Результат пошуку зображень за запитом пцр тесты

Для городской больницы №4 – одной их трех опорных киевских больниц, полностью перепрофилированных под лечение взрослых пациентов с COVID-19, ICU обеспечила 4750 единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков.

Киевский перинатальный центр, принимающий беременных и рожениц с вирусными инфекциями, получил три реанимационных монитора all-in-one, которые позволяют следить за всеми жизненными показателями пациентов в критических состояниях.

"Важна любая поддержка, независимо от суммы. Мы призываем бизнес быть социально ответственным как никогда, помогать медикам и населению справиться с этой бедой, чтобы вернуть жизнь страны в нормальное, здоровое русло с минимальными потерями", - подчеркивает соучредитель группы Макар Пасенюк.

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