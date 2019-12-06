"Идем против цикла": Маркарова назвала выгоду мирового кризиса для Украины

/ Фото: isorepublic.com

Министерство финансов Украины учитывает в своих прогнозах риски глобального экономического кризиса, который может снизить цены на основные позиции украинского экспорта. Об этом заявила глава ведомства Оксана Маркарова в интервью изданию "Корреспондент".

"Вот почему в макропрогнозе не 5-6% роста ВВП, а меньше (3,7% на 2020 год. – Ред.). Последние отчеты Всемирного экономического форума и Международного валютного фонда (МВФ) четко показывают замедление глобальной экономики. Причем оно происходит в развитых странах", – сказала Маркарова.

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Впрочем, министр полагает, что мировой кризис может принести Украине не только потери.

"Наверное, впервые Украина во всех этих прогнозах не замедляется вместе с остальными государствами. Мы идем против цикла. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году до 3,7%, а МВФ — с 2,5% до 3%. С одной стороны, замедление мировой экономики говорит о падении цен на позиции украинского экспорта, с другой — капитал при замедлении экономики ищет, куда ему деться, где можно заработать. И у нас есть отличная возможность привлечь инвестиции", – отметила Маркарова.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП Украины на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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