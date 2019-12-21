Идет вариант "развода": эксперт предупредил об опасности на газовых переговорах с Россией

Гончар призывает не преувеличивать готовность россиян под давлением обстоятельств идти на компромисс

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Ситуация вокруг газовых переговоров Украины и России, несмотря на заключение предварительных договоренностей, выглядит достаточно критической, позицию Украины усиливают санкции США против "Северного потока – 2". Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, передает "Радио свобода".

"Несмотря на все бравурные заявления, даже о том, что уже подписан какой-то протокол, где уже отражены базовые вещи для будущего транзитного контракта, тем не менее, это где-то соответствует российской тактике демонстрации показательной готовности к подписанию с тем, чтобы в последний момент под тем или иным предлогом "соскочить с темы", – сказал он.

При этом эксперт напомнил, что "российская сторона сейчас в очень сложном положении, особенно после того, как в США приняли решение по санкциям против "Северного потока-2".

"Также хорошо известны проблемы "Газпрома", связанные с принудительным взысканием с него средств в пользу "Нафтогаза" на сумму 2,87 миллиарда долларов. Пространство для маневра у российской стороны с. И с "Северным потоком-2" на все заявления, что они его достроят, завершат, но это не более, чем пропаганда. Ситуация серьезная для них", - сказал Гончар.

"Но я не преувеличивал бы их склонность под давлением обстоятельств идти на компромисс. Причем компромисс без кавычек. Скорее всего, они вынашивают известную технологию "развода и броска". Сейчас идет вариант "развода" и нас, и европейцев", – добавил эксперт.

Напомним, Кабинет министров опубликовал протокол встречи по газу представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран ("Оператор газотранспортной системы Украины", "Нафтогаз Украины", "Газпром").

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

В тренде Россия ограничена в маневрах: эксперт о газовых переговорах

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен. "Будет определенное повышение тарифа на транспортировку", - сказал Оржель.

Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.

По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

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