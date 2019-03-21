Игорь Щуров: "В Украине есть объективная возможность существенного увеличения добычи газа"

Компанией ДТЭК Нефтегаз достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы разработки месторождений

Игорь Щуров. Фото: Рейтинг.

Игорь Щуров: "В Украине есть объективная возможность существенного увеличения добычи газа" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38d/26b/5c938d26b4251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38d/26b/5c938d26b4251.jpg 2019-03-21T15:29:00+02:00 Экономика Компанией ДТЭК Нефтегаз достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы разработки месторождений

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз, крупнейшей частной газодобывающей компании страны, рассказал изданию Рейтинг о результатах прошедшего года и планах на текущий, об аукционах и почему 2,5% роста отрасли – неплохой результат.

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За последние годы ДТЭК Нефтегаз показал колоссальный рост добычи. Как вы лично оцениваете эту динамику?

Активная стадия бурения с максимальным наращиванием темпа отбора углеводородов у нас пришлась на период, когда в целом добыча в отрасли падала. Несмотря на такую стагнацию, мы системно инвестировали в свое развитие в то сложное время фискальной нестабильности, благодаря чему удалось продемонстрировать внушительный положительный результат. За 4 года наша компания увеличила добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м в 2013 г. до более 1,6 млрд куб. м газ в 2016 г. и стабильно, в рамках программы освоения действующих активов, ежегодно сохраняет этот показатель.

Изменилась ли за это время структура добычи в Украине?

Безусловно. За последние 5 лет доля частного сектора выросла на 9% – с 11% в 2013 г. до 20% в 2018 г. ДТЭК Нефтегаз за этот период вырос на 230%, тем самым обеспечив львиную долю прироста частной газодобычи.

По итогам 2018 года отрасль показала всего 2,5% рост. Разве такого результата все ожидали?

Отрасль третий год подряд показывает незначительный рост, и это позитивный тренд. Конечно, это совсем не тот темп наращивания собственной добычи, которого хотели в стране, но давайте по порядку. Во-первых, только за последний год по-настоящему стабилизировалась регуляторная среда и сегодня можно уверенно сказать, что при условии сохранения курса на реформы, динамика в ближайшие годы будет улучшаться. Во-вторых, ожидания всегда должны быть реалистичными и на чем-то основываться. Украинской газодобывающей отрасли нужны системные процессы, которые приведут к устойчивому, а не ситуативному развитию: системные инвестиции, постоянный приток современных технологий и экспертизы. Нужна последовательность и комплексность. Я говорил об этом еще несколько лет назад. Если какой-то из этих элементов отсутствует – результата не будет. В-третьих, отрасль до сих пор не использовала все внутренние возможности для развития, и здесь я имею в виду государственно-частное партнерство. Сегодня в Украине уже созданы все условия для реализации совместных проектов с привлечением внутренних инвестиций. Частный сектор готов стать надежным партнером для государственных компаний, потому что мы обладаем уникальной экспертизой, ресурсами, мобильностью в принятии решений, и как никто другой понимаем геологическую специфику украинских месторождений. Соответственно, отвечаю на ваш вопрос: если все игроки рынка объединят усилия и продолжится комплексная реформа, то наша отрасль – с учетом ее инертности – продемонстрирует более внушительные результаты уже в ближайшие годы. Давайте наберемся терпения…

Игорь Щуров. Фото: Рейтинг

Какие планы на бурение новых скважин в текущем году и ближайшие периоды?

Мы продолжаем реализацию программы бурения на Семиренковском месторождении и планируем пробурить в этом году еще 2 глубокие скважины. Активное применение новых технологий – это наш приоритет на сегодня. Мы уже сейчас работаем с подходом интеллектуального бурения, стремясь максимально автоматизировать процессы. Благодаря этому нам удается сократить время строительства скважин и, соответственно, их себестоимость. Также в этом году мы начинаем новую программу бурения на Мачухском лицензионном участке для освоения запасов месторождения и разведки его более глубоких горизонтов (6 тыс. метров – ред.). Она сопряжена с высокими рисками с учетом уникальных по сложности горно-геологических условий разработки.

Если же мы говорим о перспективе ближайших лет, то наша компания, благодаря существенным позитивным изменениям регуляторной среды, пересматривает инвестиционные программы и планирует увеличение объёмов бурения для восстановления предыдущей динамики добычи уже с 2020 г. Наша цель – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще никто не добывал газ в Украине. Это позволит дать вторую жизнь нашим месторождениям и продлить срок их разработки за счет доразведки и прироста запасов.

"Наша цель – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще никто не добывал газ в Украине"

В одном из комментариев вы говорили, что компания планирует продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов. О чем идет речь?

В 2018 году мы завершили уникальный для Украины проект по строительству полностью автоматизированной пропаново-холодильной установки на Семиренковском месторождении, инвестировав в него более 350 млн грн. В текущем году мы начинаем реализацию масштабной программы по строительству дожимных компрессорных станций, что станет следующим логичным шагом по компенсации падения базовой добычи по причине снижения пластового давления на этом месторождении. Общий бюджет данного инвестиционного проекта – более 1 млрд грн.

Можете озвучить прогноз по добыче на ближайшие годы?

В рамках долгосрочной программы по освоению наших базовых месторождений, на текущий год определена цифра 1,6 млрд куб. метров. Тем не менее, мы рассматриваем возможность увеличения этого показателя за счет инноваций. Также предусмотрена отдельная программа на бурение глубоких залежей (более 7 тыс. м – ред.), за счет чего мы сможем обеспечить дальнейший рост. Но поймите, мы не можем до бесконечности наращивать объем добычи на действующих активах, т.к. эти месторождения находятся в зрелой стадии и уже сегодня достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы их разработки. Поэтому наша компания нуждается в новых площадях.

"Уже сегодня достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы разработки наших месторождений"

ДТЭК Нефтегаз будет участвовать в аукционах?

Да, мы планируем принять участие в аукционах. Наша компания, как и вся отрасль, давно ждали их запуска. Для нас важно, чтобы этот процесс был прозрачным и соответствовал международным стандартам. В данный момент мы детально анализируем информацию по выставленным лицензиям. (6 марта 2019 г. ДТЭК Нефтегаз выиграл первый открытый аукцион Государственной службы геологии и недр Украины, проведенный в режиме онлайн в системе Prozorro.Sale. – ред).

Насколько быстрым будет эффект от аукционов?

Для любого инвестора аукционы – это работа, нацеленная на долгосрочный результат, т.к. после покупки лицензии до коммерческого открытия месторождения процесс занимает в среднем около 5-7 и более лет, начиная с проведения сейсморазведки и заканчивая разбуриванием и вводом месторождения в промышленную разработку.

Но у меня также есть глубокое убеждение, основанное на анализе ресурсно-запасной базы Украины, – в отрасли есть объективная возможность увеличения добычи на уже имеющемся фонде, который в большей степени сконцентрирован у государственных компаний (Укргаздобыча, Укрнафта – ред.). Эти участки имеют существенный потенциал для роста.

Есть мнение, что регуляторные механизмы сотрудничества несовершенны и есть ряд ограничений в такого рода проектах. Готова ли ваша компания в принципе рассматривать проекты государственно-частного партнерства?

Да, вы правы, такие ограничения есть (PSO и др. – ред.). Но мы видим и другую сторону вопроса. Те инвестиционные проекты, которые предлагаются государственными компаниями рынку – либо вообще экономически нецелесообразны, либо не предусматривают масштабного эффекта, который так необходим стране для достижения энергонезависимости.

ДТЭК Нефтегаз, безусловно, готов выступить партнером для государственных компаний, о чем мы неоднократно заявляли. Причем мы видим перспективу как в проектах по интенсификации добычи с проведением доразведки действующих месторождений, так и в экспертном сопровождении глубокого бурения, где кроется значительный потенциал увеличения добычи газа в Украине. Я считаю, что в Украине необходимо создать показательную успешную историю партнерских проектов, которая несомненно станет частью реализации важнейшей задачи – достижения энергетической независимости страны.

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