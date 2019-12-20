Игорный бизнес: полиция закрыла все точки с "однорукими бандитами"

Полиция отчиталась о закрытии 5300 игорных заведений по всей Украине, пресечь деятельность которых ранее потребовал президент Владимир Зеленский.
Об стало известно от пресс-службы Национальной полиции Украины.
"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", – заявил начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит.
По его словам, во время отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. А лотереи закрылись до приезда мобильных групп.
Он предупредил, что полиция будет следить за тем, чтобы игорные заведения не открывались ночью.
За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп совместно с органами местной власти и работниками Государственной фискальной службы.
Напомним, утро пятницы, 20 декабря, началось с "облавы" на нелегальные "казино".
Правительство запретило деятельность заведений с игровыми автоматами, которые работали под вывеской государственных лотерей. Как сообщается, министры поддержали отмену положений, которые позволяли им работать, прикрываясь договором перепоручительства на распространение мгновенных лотерей. Кабмин также поручил Нацполиции и фискальной службе проверить все "государственные лотереи".
Отметим, накануне парламент не поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.
По информации источников, во власти намерены вернуться к рассмотрению соответствующего законопроекта в скором времени.
После того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку, президент поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений, сообщают источники. При этом действия властей вызвали настоящую панику на теневом игорном рынке.
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