"Игры в политику": в США рассказали об угрозах "Северного потока – 2"

Администрация Трампа надеется остановить реализацию проекта

Фото: nord-stream.com.

"Игры в политику": в США рассказали об угрозах "Северного потока – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b6d/dd2/5c8b6ddd2833d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b6d/dd2/5c8b6ddd2833d.jpg 2019-03-15T11:21:00+02:00 Экономика Администрация Трампа надеется остановить реализацию проекта

Президент США Дональд Трамп и его администрация выступают решительно против реализации проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает пресс-служба Посольства Украины в США.

По словам Перри, "Северный поток – 2" не только подрывает энергетическую безопасность Европы, но и вместе с "Турецким потоком" позволит Москве реализовать угрозы прекратить транзит газа по территории Украины.

Целью "Северного потока – 2" не является диверсификация поставок газа в ЕС, подчеркнул Перри. Он пояснил, что этот проект, наоборот, сконцентрирует в руках России две трети поставок газа в Европу, от чего европейские страны станут более уязвимыми.

"Игры в политику с поставкой энергии, проведение кибератак и кампаний по дезинформации не является поведением ответственной нации. Усилия РФ по осуществлению давления на Европу теперь включают набор гибридных инструментов. В частности, это действия России по использованию коммерческих структур, часто через развитие инфраструктуры, для распространения вредоносного влияния, дезинформации и политического принуждения. "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" и представляют эту динамику, которая также включает в себя непрозрачную тактику в сфере гражданской ядерной энергетики", - заявил Перри.

По словам американского министра, целью США является поддержка усилий европейских стран по минимизации зависимости от одного поставщика энергоносителей, а также способностей такого поставщика использовать энергетику для получения политических преимуществ.

На днях госсекретарь США Майк Помпео также предостерегал от строительства "Северного потока – 2" и отмечал, что ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа.

Напомним, в феврале-2019 на Мюнхенской конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии.

Впрочем, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, недавно стало известно, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.

Ранее Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины.

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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