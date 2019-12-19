Импичмент Трампа и бизнес между Украиной и США : в деловом совете сделали заявление

Корпорации, которые уже работают в Украине, достаточно хорошо разбираются в политической ситуации, заявили в совете

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Скандал, связанный с импичментом президента США Дональда Трампа и Украиной, который продолжается почти три месяца в Вашингтоне, практически не повлиял на деловые отношения двух стран. В то же время наибольшее влияние на совместный бизнес имеет успех реформ в Украине и улучшение инвестиционного климата. Об этом заявил в президент Американско-украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс, передает "Укринформ".

"Американские компании, которые сейчас инвестируют в Украину, развиваются и дальше. Они надеются на реализацию реформ в Украине, чтобы в стране существовал бизнес-интерес", - отметил американский бизнесмен в кулуарах годовой конференции USUBC в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что корпорации, которые уже работают в Украине, достаточно хорошо разбираются в политической ситуации.

"Они понимают, каких сложностей можно ожидать, впрочем, они научились выживать и идти вперед в непростой политической среде", - отметил Уильямс.

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В то же время те компании, которые сейчас собираются инвестировать в Украину, сосредоточивают свое внимание больше на ситуации, сложившейся после президентских и парламентских выборов в украинской экономике.

"Они хотят по-новому взглянуть на Украину, и я думаю, что они зайдут туда. Они ищут долгосрочные инвестиционные возможности, и это не касается в большой мере политической ситуации в Вашингтоне", – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что новых инвесторов из США интересуют реформы в Украине и продолжение программы МВФ.

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"Они заинтересованы в том, чтобы новая власть была направлена в значительной степени на развитие бизнеса. Это – наши основные ожидания", – подчеркнул президент Американско-украинского делового совета.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампав рамках процедуры импичмента.

Видео: Reuters

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

В конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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