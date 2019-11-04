Импорт электричества из России увеличился в три раза

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Импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября 2019 года увеличился по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт⋅ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт⋅ч. В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт⋅ч. При этом, по данным источников, объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза – с 103 до 215 млн кВт⋅ч.

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Согласно ранее опубликованной информации Геруса, в октябре импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся только на рынок "на сутки вперед" (без двусторонних договоров). По данным ГП "Оператор рынка", в октябре общий объем продажи электроэнергии на РДН в ОЭС Украины составлял 3,349 млрд кВт⋅час. Таким образом, доля импортируемой из РФ и Беларуси электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в октябре (379 млн кВт⋅ч) составила 11,3%.

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Импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

3 ноября Герус на своей Facebook-странице опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси. "Последнюю неделя октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный", – отмечал он.

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