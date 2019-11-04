Импорт электроэнергии из РФ и ее транзит в Приднестровье ухудшает переговорные позиции Украины по транзиту газа – Корольчук

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Импорт электроэнергии из России и ее транзит в Приднестровье, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, ослабляет наши позиции в газовых переговорах с Кремлем. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире одного из украинских телеканалов, сообщают "Украинские новости".

Эксперт отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, под удар попадет Приднестровье, которое поддерживает Кремль. В такой ситуации российский газ для него заменят на российскую электроэнергию, которая будет поставляться через Украину.

"Россия поставляет газ через Украину в Приднестровье. И там есть ГРЭС, которая перерабатывает газ на электроэнергию. То есть, если не будет газа, не будет электроэнергии. Тогда вопрос очень простой. А где Молдова возьмет электроэнергию? В Украине возьмет. И она ее возьмет, эту электроэнергию, российскую. Потому что компания, которая будет импортировать электроэнергию из России, потом не буквально эту электроэнергию доставит по проводам, она мощности просто возьмет и потом поставит их в Приднестровье. Это фактически будет реэкспорт электроэнергии российской", – пояснил Корольчук.

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По его мнению, после восстановления импорта электроэнергии из РФ Украина уже не сможет использовать "козырь" Приднестровья в газовых переговорах с Кремлем.

"Это в принципе ослабляет переговорные позиции Украины. Потому что "Нафтогаз" вел переговоры всегда предлагал, инициировал то, чтобы поставлять газ из подземных хранилищ в Молдову в случае прекращения транзита. А здесь для чего газ поставлять? Электроэнергию можно поставлять российскую. И это все накладывается, как пирог такой, слои пирога, коррупционного действительно. Потому что, кто-то же не просто так за этим всем стоит, инициировав эти изменения", – сказал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку: разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2 400 000 кВт/ч до 4 500 000 кВт/ч в сутки.

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Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, когда себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

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