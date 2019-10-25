Импорт электроэнергии из РФ осуществляется в интересах Коломойского – эксперт

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От восстановления импорта электроэнергии из РФ выигрывает бизнесмен Игорь Коломойский, который получает дешевый ток для своих энергоемких предприятий. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Безусловно, отдельным украинским компаниям выгодно покупать эту электроэнергию, потому что она дешевая, и поставлять ее на свои предприятия. Чем и воспользовался одним из первых и фактически пока единственный, кто поставляет электроэнергию из Российской Федерации, – Игорь Коломойский", – сказал Корольчук в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт отметил, что российский дешевый ток поставляется на предприятия Коломойского, в себестоимости продукциии которых доля электроэнергии очень высока. И именно за счет дешевой электроэнергии их владелец имеет возможность увеличить свои доходы.

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"Эта электроэнергия, насколько известно, идет на предприятия, близкие к группе Игоря Коломойского, это ферросплавный бизнес, это Запорожский, Никопольский ферросплавные заводы. Они, собственно, требуют дешевой электроэнергии. Они тогда могут генерировать прибыль", – пояснил эксперт.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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