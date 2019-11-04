Импорт электроэнергии из России погубит украинскую отрасль – эксперты

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Эксперты заявляют: избавившись от газовой иглы, Украина рискует попасть в российские энергетические сети.

Уже месяц как Украина покупает электроэнергию в России, говорят специалисты. Они единодушны: весомой причины для этого нет, и если этого не прекратить, украинскую энергетику ожидает крах.

О возможных последствиях узнавали корреспонденты "Сегодня".

Ранее электроэнергию в Украине не покупали, а торговали ей. До войны в Донбассе Украина продавала за границу электроэнергии более чем на полмиллиарда долларов. За прошедшие два года удалось вновь выйти на этот показатель. Киловатты экспортировали в Европу. Так сделали первый шаг к реальному энергорынку и договорились объединить системы с ЕС. С Россией и Беларусью стало не по пути, говорят эксперты.

"Эти страны не придерживаются прозрачных правил, и в частности, права как такового в энергетике", – говорит руководитель ОО "Киевская региональная энергетическая ассоциация" Александр Трохимец.

В "Слуге народа" так не считают, говорят специалисты, поэтому парламентское большинство, с подачи народного депутата Андрея Геруса, поддерживает его поправку, позволяющую снова покупать киловатты в России и Беларуси, которые не являются членами Европейского энергосообщества. Аргументируют – дешевизной электроэнергии. Впрочем, желающими получить якобы недорогие киловатты из России оказалось сразу несколько предприятий с одним владельцем, говорит эксперт Александр Трохимец.

"Коломойский пытается находить все методы, которые позволят ему покупать большей дешевую электрическую энергию, независимо от ее происхождения. Ее можно поставить прямо себе на предприятие", – подчеркивает руководитель ОО "Киевская региональная энергетическая ассоциация" Александр Трохимец.

Непорядочно – сразу сказали в Европе. Мол, если украинцы взялись строить энергетику по цивилизованным правилам, надо отказаться от отношений с Россией. Экономические потери официальный Киев почувствует чуть позже, считают аналитики, но юридические – не за горами.

"Согласно украинскому законодательству ,мы обязаны провести консультации с Европейским Союзом относительно изменений такого энергетического законодательства. Этого не было сделано. Впоследствии это может быть использовано как инструмент давления через судебные иски", – заявляет эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп.

Но самое главное: покупать электричество у агрессора – это экономическая капитуляция, заявляют наблюдатели.

"Наш импорт электроэнергии – может быть шагом, который не будет способствовать тому, чтобы санкции были крепкие и санкции были надолго", – говорит президент общественного союза "Первая энергетическая ассоциация" Василий Котко.

Покупка киловатт ради мгновенных выгод, еще и отдельным олигархом, может иметь необратимые последствия не только для отрасли, но и для всей страны, подчеркивают специалисты.

"Я убежден: у нас все потребности покрываются нашим производством. В долгосрочной перспективе это будет стагнация, а потом – деградация отрасли. Энергонезависимость – очень ценная, стоящая вещь. Ее трудно создать, но нельзя терять то, что мы имеем, нельзя терять", – говорит Сергей Чех, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины в 2011-2014 годах.

Импорт электроэнергии начался с 1 октября, подчеркивают аналитики. Все это время против него выступали эксперты и политики. И вот данные от компании "Экспро": за месяц, по состоянию на 1 ноября, объемы импорта выросли в три раза. Сейчас из России поступает в 12 млн. кВт в сутки. Чем больше объемы будут расти – тем больше будут терять украинские электростанции, заявляют эксперты.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку: разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2 400 000 кВт/ч до 4 500 000 кВт/ч в сутки.

О том, какие еще последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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