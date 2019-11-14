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Импорт электроэнергии из России ударил по "Энергоатому"

14 ноября, 17:22

Растущий импорт электроэнергии из России заставил компанию пойти на балансирующий рынок

/ Фото: Pixabay

Импорт электроэнергии из России, петиция о запрете которого уже размещена на сайте президента, приносит убытки украинским энергокомпаниям, мощности которых претерпевают ограничение. Такое заявление сделали эксперты в комментариях телеканалу "Украина".

Так, по словам президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, растущий импорт электроэнергии из России заставил компанию пойти на балансирующий рынок, а это дополнительная финансовая нагрузка.

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"На данный момент ситуация такова, что заявленные очень низкие цены на рынке "на сутки вперед". Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительная финансовая нагрузка. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц", – заявил Недашковский.

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Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт⋅ч/сутки.

В свою очередь руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря "поправке Геруса", пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

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