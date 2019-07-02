Импорт газа в Украину: загрузка словацкого направления приблизилась к максимуму

Загрузка поставок в направлении Украины 1 июля достигла 97,3%

Фото: AFP

Украина в первые дни июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора Eustream.

Поставки в направлении Украины 1 июля составили 41,37 млн куб. м, что соответствует 97,3% загрузки действующей суточной мощности этого газотранспортного коридора (42,5 млн куб. м). Заявка на 2 июля составляет 41,34 млн куб. м.

Компания "Укртрансгаз" отмечает, что среднесуточный импорт газа со стороны Словакии в Украину в течение июня составил 37,1 млн куб. м, в мае – 32,5 млн куб. м, в апреле – 9,5 млн куб. м, в марте – 10,7 млн куб. м, в феврале – 17,7 млн куб. м, в январе – 4 млн куб. м.

По итогам первого полугодия 2019 года Украина нарастила импорт газа на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 5,64 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 3,36 млрд куб. м газа (+12,8%), Венгрии – 1,57 млрд куб. м (+46%), Польши – 707,4 млн куб. м (в 2 раза больше).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах, которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы, по итогам июня увеличились на 2,16 млрд куб. м – до 13,54 млрд куб. м.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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