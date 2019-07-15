Импорт превысил экспорт: появились итоги торговли Украины

По данным Госстата, страна нарастила как объем экспорта, так и импорта

Фото: AFP

Экспорт товаров из Украины в январе-мае 2019 года достиг почти 20,90 млрд долларов, а импорт в страну составил около 23,53 млрд долларов, тогда как за первые четыре месяца – более 16,36 млрд долларов и около 18,46 млрд долларов соответственно.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 15 июля.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели за пять месяцев выросли на 7,4% и 9,3% соответственно.

Отрицательное сальдо торговли товарами за этот период составило более 2,63 млрд долларов, тогда как за январь-май 2018-го – почти 2,07 млрд долларов. Таким образом, за пять месяцев этого года Украина больше покупала иностранные товары, чем продавала свои.

"Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира", – говорится в сообщении.

Инфографика: Государственная служба статистики

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

По итогам января-марта 2019 года экспорт товаров и услуг из Украины составил почти 14,73 млрд долларов, а импорт в страну – около 15,12 млрд долларов.

В частности, Украина импортирует картофель. Кто его поставляет в страну, узнавали новости "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Импорт превысил экспорт: появились итоги торговли Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"