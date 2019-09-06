Импорт растет, экспорт падает: сколько Украина продала и купила сыра

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Экспорт сыров из Украины в январе-августе 2019 года уменьшился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,3 тыс. тонн.

Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), ранее сообщившей об итогах торговли мясом птицы и свининой.

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По данным ведомства, в денежном выражении экспорт сыров за восемь месяцев сократился на 22% и составил 15,64 млн долларов.

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В свою очередь объем импорта сыров в Украину в натуральном выражении увеличился в 1,6 раза – до 12,5 тыс. тонн, а в денежном выражении – почти в полтора раза, до 57,27 млн долларов.

Как писали новости "Сегодня", несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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