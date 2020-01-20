Импорт российского "света": когда дернут за рубильник

Специалисты рассказали, почему закупки электроэнергии не прекратились и кому это выгодно

Вместо обещанного дешевого света – долги перед шахтерами. Украинские горняки заработали 1,2 млрд гривен, но получить их не могут. Бюджеты шахтерских городов и государственные фонды едва наполняются, ведь украинские деньги идут не своим энергетикам, а российским. Покупая российские киловатты, мы убиваем нашу энергетику. Казалось бы, в декабре-2019 против импорта российского "света" выступили и Верховная Рада, и президент, но запрет оказался частичными – покупать продолжаем и сейчас. В январе-2020 наконец и Минэнерго сказало: "Хватит!", но за рубильник так никто и дернул. "Сегодня" разбирались, почему это не получилось и кто имеет выгоду от импорта российского электричества.

В конце сентября 2019 года глава профильного комитета Рады Андрей Герус внес скандальную поправку в законопроект о ядерной энергетике. Депутаты за нее проголосовали, и Россия снова начала продавать "свет" Украине. Герус в Facebook уверял, что цена на электричество упала благодаря импорту – на 7 копеек в октябре и на 32 копейки в ноябре.

Киевлянин Олег Марасин в поисках снижения тарифов пересматривает платежки за "свет" с августа.

"Я не ощутил, чтобы тариф поменялся. По такому тарифу как платили, так и платим", – подводит итог Олег.

"Свет" для украинцев и мог стать дешевле, подтверждают специалисты, ведь правительство заморозило тариф. А российское электричество питало исключительно частные компании, которые и получили выгоду.

"Существует, по моему мнению, определенный момент сговора. Единственной компанией, которая осуществляла большие объемы импорта, была компания, которая представляла интересы финансово-промышленной группы. Ферросплавные заводы получали эту электроэнергию по цене ниже минимум на 30%", – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Эксперты предупреждают: Россия специально продает электричество по низким ценам. Из-за этого Украина будет покупать больше российского "света" и меньше отечественного. Украинские электростанции со временем остановятся, и когда Украина станет зависимой, Кремль поразит новыми ценами.

"Это возможность для России использовать оружие против Украины. Россия остается страной-агрессором. Наши предприниматели на этом теряют, а россияне начинают зарабатывать и получают этот рычаг влияния на Украину", – объясняет нардеп от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Пока Украина закупает российский "свет", наши ТЭС замедляют ход. Угля им нужно все меньше, следовательно, и украинские шахтеры остаются без работы.

"Нам планово уменьшают программу добычи, уменьшается объем добытого угля. В результате это ведет к сокращению работников на шахтах", – констатирует глава регионального объединения независимого профсоюза горняков Украины "Львовуголь" Мирослава Каптан.

На государственных шахтах трудится около 37 тысяч горняков, долг перед которыми достиг 1,2 млрд гривен. Без денег остаются и местные бюджеты, а также Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

"Сейчас уже есть проблема с задолженностью по выплатам беременным, по выплатам при заболеваниях. Такая задолженность уже составила 2 млрд гривен. Огромные проблемы с наполнением пенсионных фондов", – говорит народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец.

4 декабря 2019 года Верховная Рада проголосовала за изменения в закон "О рынке электроэнергии", в которых значится запрет импорта из России по долгосрочным контрактам. Президент подписал документ, но закупки не прекратились, ведь в законе оставили лазейку. С Нового года до Рождества энергетическая граница была на замке, но после украинские провода вновь загудели под российским напряжением. Эксперты подсчитали: за семь дней в Украину поступило более 200 тысяч российских киловатт-часов.

На уязвимое место в законе украинские эксперты указывали почти сразу после голосования. Депутаты, которые жали кнопки, впоследствии признались, что их обманули. Они поверили главе энергетического комитета Андрею Герусу, а запрет по факту был частичным.

"Осталась возможность продавать импортируемую электроэнергию на рынке на сутки вперед. Производители или поставщики электроэнергии выходят на этот рынок с предложением. С другой стороны – потребители электрической энергии выходят со спросом", – отмечает глава ГО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец.

В третью неделю января стало окончательно ясно – попытка выключить российский рубильник законом провалилась. Депутаты Рады заявили, что сделать это может профильная Нацкомиссия.

"Прошу рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность между Украиной и государствами, не являющимися участниками Энергетического сообщества", – говорится в обращении министра.

"Министр понял, что ему лучше опираться на реальные компании генерации и распределения. Это пойдет на пользу шахтерам, платежной дисциплине, нашему энергорынку", – прокомментировал первый замглавы комитета Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

На ответ министру и депутатам у Нацкомиссии есть максимум месяц.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко объяснял, чем на самом деле является "запрет" Радой импорта российской электроэнергии.

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