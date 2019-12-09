Импорт российской электроэнергии из-за "поправки Геруса" недопустим – Тягнибок

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Импорт электроэнергии из России, инициированный главой парламентского комитета по энергетике Андреем Герусом, угрожает энергетической безопасности Украины, а торговля с агрессором является неприемлемой. Об этом заявил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, комментируя принятый законопроект 2233 "О рынке электрической энергии".

"Мы четко понимаем и видели с самого начала, мы видели, как некоторые представители власти, и парламента, и правительства, они ведут переговоры со своими российскими бизнес-партнерами. Их цель – это личное обогащение. Никто из них вообще не думает об интересах национальной безопасности и об экономических интересах государства", – сказал Тягнибок.

Он уверен, что торговля со страной-агрессором является недопустимой.

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"Государство, которое уже шестой год ведет войну с агрессором, с оккупантом, вообще должна перекрывать все возможности любого не то что экономического сотрудничества, но и торговли. С одной стороны, они убивают наших людей, они с нами воюют, они унижают нас и уничтожают нашу мощь, в том числе экономическую, а с другой стороны мы делаем вид, что мы ничего не замечаем и торгуем с ними электроэнергией. Это абсолютно недопустимые вещи", – считает Тягнибок.

Как известно, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" начался коммерческий импорт электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч / сут.

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Рост импорта российского тока привел к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233 о внесении поправок в закон "О рынке электрической энергии" с правкой Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на украинский рынок. За проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции "Слуги народа" и 10 депутатов ОПЗЖ.

Как говорится в письме Федерации работодателей ТЭК в адрес президента Украины, премьер-министра и секретаря СНБО, импорт электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских шахт и большинства блоков АЭС.

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