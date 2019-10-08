Импорт "света" из Росии: Герус оправдывается за лоббирование интересов Коломойского

/ Фото: Pixabay

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пытается оправдаться за лоббирование импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Коломойского. Об этом написал член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в Facebook, реагируя на колонку Геруса на "Экономической правде", где тот объясняет импорт электроэнергии из РФ ее "дефицитом", хотя нехватки электроэнергии в Украине нет.

Эксперт назвал оправдание Геруса "дешевым популизмом и манипуляцией", ведь школы и больницы не имеют никакого отношения к импорту электроэнергии из России, который открыли ради промышленных предприятий.

"Герус хочет выступать в роли заботливого отца нации, который переживает за тепло и свет в доме каждого маленького украинца. Но теперь за Герусом закрепился статус лоббиста российской электроэнергии в интересах Коломойского. И поэтому скандал последних недель с началом импорта электроэнергии из России уже не позволит Герусу спекулировать на теме защиты интересов населения. Ведь импортируемая электроэнергия поставляется промышленным предприятиям", – написал Корольчук.



По мнению эксперта, Герус начал оправдываться за значительный общественный резонанс, который вызвало возобновление импорта электроэнергии из РФ, что негативно сказывается на политических рейтингах нынешней власти.



"Лоббистские трактовки дефицита на рынке электроэнергии прежде всего являются критически важными для Геруса как политическое оправдание перед партией "Слуга народа" и президентом Зеленским. А возможно даже и Игорем Коломойским, который пристально следит за своей частью "Слуги народа". Ведь скандал с импортом электроэнергии из России набрал глобальный характер... Каждая политическая сила, наименьший по рангу политик, экономические эксперты считали нужным вставить в свое выступление коронную фразу последней недели: "Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России". Более осведомленные добавляли: "Герус открыто стал на сторону Коломойского", – написал Корольчук.



Он также обратил внимание, что Герус, оправдываясь, отмечает, что импорт электроэнергии осуществляет не государство, а отдельные предприятия. Правда не упоминает, что речь идет о предприятиях бизнесмена Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих ферросплавных заводов, чтобы получать большие прибыли.



"Председатель парламентского комитета Герус снова и снова как мантру повторял, что в импорте электроэнергии ничего страшного нет. "Государство не осуществляет никакого импорта, но некоторые потребители, которые не смогли купить для себя электроэнергию в Украине, начали искать ее в других странах", – пишет в своей статье Герус. "Некоторые потребители" – так скромно председатель комитета ТЭК Герус называет компанию "Юнайтед энерджи", которую тесно связывают с Коломойским. И вроде пытается Герус написать об интересах населения, но почему-то всегда получается об интересах Коломойского", – написал Корольчук.

Как добавила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, первые закупки российской электроэнергии осуществила компания, которая входит в группу "Приват", что фактически означает, что Герус пролоббировал эту поправку в интересах бизнесмена Коломойского. И подчеркнула, что торговля с агрессором ради обогащения отдельных олигархов, недопустима, поэтому депутаты будут инициировать отмену этой поправки. Депутат также напомнила, что Герус внес поправку, которая позволяла открыть импорт электроэнергии из России, с нарушением регламентных норм и убеждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси.

Реклама

"Мы рассматривали законопроект, касающийся вообще системы ядерной безопасности в Украине, ядерной энергии. И неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале этого законопроекта уже во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку, которая не касалась ядерной энергии вообще, а вносила изменения в закон "О рынке электроэнергии" и которая разрешала поставки электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

"Мы понимаем, что господин Герус де-факто пролоббировал под надуманными предлогами. Он настаивал, что это (поправка в закон "О рынке электроэнергии". – Ред.) позволит нам обеспечить перетоки с Беларусью, когда нужно, потому что у нас очень взаимосвязаны энергетические системы. И, собственно, пролоббировал покупку дешевой электроэнергии из Российской Федерации компанией Коломойского... Мы с коллегами готовим поправки, хотим зарегистрировать законопроект, который бы отмотал ситуацию назад и обеспечил возможность взаимодействий, когда нужно, с Беларусью, но вместе с тем не позволял эту торговлю с агрессором ради обогащения отдельных олигархов", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, поправка Геруса противоречит задекларированной Украиной цели по интеграции энергорынка с ЕС.

В тренде Валютные качели: доллар упал в цене после резкого роста

"Буквально недавно и на 19-м, и на 20-м саммите Украина – ЕС мы договорились с европейцами, что будем двигаться к интеграции украинского энергетического рынка в европейский энергетический рынок. И вот такое открытие шлюзов для российской энергии – оно, очевидно, потенциально должно было противоречить этой цели", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.



Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама