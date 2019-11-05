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Импорт "света" из России помешает присоединению Украины к энергосистеме ЕС – эксперт

5 ноября, 14:42

Решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ имеет все признаки коррупционного

/ Фото: Pixabay

Восстановление импорта электроэнергии из России остановит процесс синхронизации украинской энергосистемы с системой ЕС, который Украина обязалась осуществить в соответствии с Соглашением об ассоциации. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Или мы продолжаем путь, который уже три года реализует "Укрэнерго" – это объединение энергосистем с Европейским Союзом, NTSOE, – или мы остаемся объединенными дальше с Российской Федерацией, с Беларусью, где бывшая советская система, и работаем с ними в этой системе. В том числе и наращиваем импорт электроэнергии [из РФ и Беларуси]. Договоренности, которые были с европейскими структурами, ЕБРР, Всемирным банком, Энергетическим сообществом, состоят в том как раз, чтобы работать в отдельном режиме пока", – сказал Колольчук в эфире "112 Украина".

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По мнению эксперта, решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ имеет все признаки коррупционного. Он обратил внимание, что поправку, которая разрешила импорт, пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, причем он внес ее в непрофильный законопроект.

"Были внесены изменения в закон, касающийся функционирования ядерной энергетики, даже не рынка электроэнергии. И действительно, они предполагали, что можно восстановить импорт электроэнергии из России. И здесь интересный момент: буквально через пять дней начинает импортировать компания "Юнайтед энерджи", которая ранее работала в среде Игоря Коломойского. И это вызвало определенный диссонанс. Почему? Потому что, чтобы организовать импорт, получить электроэнергию из России, надо подать заявку минимум за три недели. То есть компания знала, что будет такое решение, и они подготовились к этому. Это коррупционный фактор, к сожалению. Образно говоря, был фактор сговора. Кто-то ждал этого решения, кто-то его поддержал. Это вызвало такое негативное восприятие. В том числе для Андрея Геруса как председателя комитета, безусловно, это репутационные потери", – пояснил Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

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