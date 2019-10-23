Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – эксперт

Франция и Германия устали от нашей этой половинчатости и непоследовательности, говорит Юрий Романенко

/ Фото: Pixabay

Возобновление импорта электроэнергии из России может привести к снятию с нее международных санкций, поэтому решение в вопросе целесообразности импорта должен принять президент. Об этом заявил политолог Юрий Романенко в комментарии "Обозревателю".

"Мы что-то вопим, требуем ужесточить санкции, а по ходу открываем вот это направление теперь (импорт электроэнергии. – Ред.). И понятно, что тут игра есть Игоря Валериевича Коломойского, соответственно, я думаю, что через него, через его интересы узкие пытаются удовлетворить свой интерес по самым разным аспектам. Как экономическим, когда просто зарабатываются деньги, так и по политическим, связанным с Донбассом и со всеми остальными темами. Поэтому тут президент должен принимать решение", – заявил Романенко.

Он также прогнозирует негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины на этот шаг, отмечая что для них возобновление нашей страной импорта электроэнергии из России может стать предлогом отменить введенные против Кремля санкции.

Реклама

"В конечном итоге снимут санкции, и все на этом закончится. Франция и Германия практически эту линию ведут. Они уже устали от нашей этой половинчатости и непоследовательности. Поэтому все закончится именно этим (снятием санкций с России. – Ред.)", – считает Романенко.

Напомним, британское издание The Financial Times считает, что в результате запланированной реформы рынка электроэнергии владеющий ферросплавными заводами бизнесмен Игорь Коломойский может получить возможность платить за электроэнергию меньше .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама