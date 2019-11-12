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Импортируя электроэнергию, Украина финансирует экономику других стран – эксперт

12 ноября, 13:52

Экономист объяснил, чем импорт "света" отличается от импорта газа или нефти

/ Фото: Pixabay

Импортируя электроэнергию, Украина увеличивает доходы и создает рабочие места в других странах, при этом отечественная энергоотрасль приходит в упадок. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что ряд энергоресурсов в Украине являются дефицитными, однако это не касается электроэнергии, которой у нас избыток, а потому потребность импортировать ток отсутствует. Кроме того, импорт нефти или газа – это импорт сырья, в то время как электроэнергия – это готовая продукция. Потому, импортируя ее, мы финансируем экономику других стран, считает Кушнирук.

"Импорт нефти, газа, угля, топлива для АЭС – это импорт сырья. Импорт электроэнергии – это импорт готовой продукции. В нормальной экономике способствуют импорту сырья и стимулируют экспорт готовой продукции, а не наоборот... Можно было бы с пониманием относиться к импорту электроэнергии, если бы в Украине был дефицит генерирующих мощностей. Но в Украине – их профицит", - отметил Кушнирук.

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Он также отметил, что импорт сырья – это возможности для наращивания выпуска готовой продукции и ее экспорта, это создание рабочих мест. Импорт электроэнергии – это увеличение доходов и числа рабочих мест в других странах, но увольнение украинских энергетиков и шахтеров.

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov

"Импорт электроэнергии означает ухудшение внешнеторгового баланса (который у нас и без того чрезмерно дефицитный). Что выглядит абсурдно, когда внутренние производственные мощности не задействованы и потребность в импорте отсутствует", – считает Кушнирук.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что импорт электроэнергии из РФ создаст давление на отечественных игроков рынка энергетики и грозит присоединению Украины к европейской энергосистеме в 2023 году. Также он не исключил атаки со стороны РФ на украинский энергорынок, что угрожает нашей энергобезопасности.

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энергетика импорт энергорынок Борис Кушнирук

Источник: Сегодня

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