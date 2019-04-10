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Импортное пиво покоряет украинцев: озвучен прогноз по поставкам

Сегодня, 15:41

Прогноз на три года обнародовал Алексей Дорошенко

Фото: Pixabay
Импортное пиво покоряет украинцев: озвучен прогноз по поставкам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/de2/477/5cade24778d5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/de2/477/5cade24778d5c.jpg Экономика Прогноз на три года обнародовал Алексей Дорошенко

Поставки импортного пива в Украину в 2019 году вырастут на 21% – до 41,2 млн литров, а по итогам 2018 года составляли 34 млн литров.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, сославшись на план Министерства финансов Украины.

По его словам, импорт пива в 2020 году прогнозируется на уровне 49,8 млн литров, а в 2021-м – 60,3 млн литров.

"Каждый год объемы ввоза из-за границы пива увеличиваются, поскольку в 2016 году было лишь 19 млн литров, а в 2017 – 25,5 млн литров. За счет акциза Минфин планирует получить с импортного пива 114,5 млн грн, хотя в бюджет заложен лишь 81 млн грн, в следующем году – 138,6 млн грн, а в 2021 – уже 167,7 млн грн", – отметил Дорошенко.

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В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на рост импортных поставок, его доля на фоне произведенного в Украине пива в 2019 году составит лишь 2%.

Дорошенко, сославшись на прогноз Министерства аграрной политики и продовольствия, добавил, что в 2019 году в Украине сварят 1,85 млрд литров пива и ежегодно производство будет расти, но менее чем на 1% в год.

"Поскольку прогнозируется увеличение спроса на украинское пиво за границей, то достаточно быстро, по прогнозам, будет расти его экспорт, а внутренний спрос будет увеличиваться ежегодно только на полпроцента", – сообщил он.

Эксперт также предположил, что летом может повыситься акциз на пиво с 2,78 грн до 3 грн за литр, так как Минфин планирует получить 5,13 млрд грн в этом году за счет акцизного налога, а это возможно или за счет повышения акциза, или потребления.

Дорошенко сообщил, что пиво и сухое вино становятся все более популярными в Украине, однако первое место удерживает водка, хотя и "сдает свои позиции".

Ранее сообщалось, что в 2018 году алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%. Аналитики Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей также подсчитали, сколько алкоголя можно приобрести на зарплату.

Установить сигнализацию на пивные бокалы – именно такое решение проблемы вороватых гостей придумали в одном из баров бельгийского Брюгге. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег алкоголь, пиво, импорт, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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