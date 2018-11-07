Импортный газ для Украины рекордно подорожал

В октябре 2018 года украинские предприятия импортировали природный газ по средней цене 323,44 доллара (9059 грн) за тысячу кубометром. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, цена газа в октябре-2018 повысилась по сравнению с сентябрем на 6,3%.

Нынешняя цена на газ из-за границ стала самой высокой с февраля 2015 года, то есть за 44 месяца. Тогда газ стоил украинским предприятиям 328,6 доллара за тысячу "кубов".

В течение прошедших месяцев 2018 года цена импортного газа была ниже.

Ранее стало известно, что Украина почти на четверть сократила импорт газа в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт газа в этот период осуществлялся исключительно из Европы. В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши – 0,6 млрд куб. м и из Венгрии – и 2,9 млрд куб. м.

А вот собственную добычу газа Украина увеличила до 17,3 млрд кубометров.