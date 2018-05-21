Импортный газ для Украины стал дороже

Только в марте страна потратила 125 миллионов долларов на голубое топливо

Украина с января по март 2018 года купила за границей 1,6 млрд куб. м газа. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Импортный газ за первые три месяца-2018 обошелся Украине в 438,2 млн долларов. В марте было куплено 448 млн куб. м голубого топлива за 125 млн долларов.

Средняя цена импортированного Украиной газа в марте-2018 составила 278,7 доллара за тысячу кубометров. Для сравнения, в феврале тысяча "кубов" газа обходилась в 261,1 доллара. При этом, по предварительным расчетам правительства, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в апреле выросла еще на 12,9%, или на 35,3 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом.

Основными контрагентами по итогам первого квартала стали компании из Швейцарии – 641,6 млн куб. м газа на 174,6 млн долларов, Германии – 502,6 млн куб. м долларов на 139,4 млн долларов и Польши – 198,2 млн куб. м на 55,2 млн долларов.

Напомним, Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита. При этом в январе-марте 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в ПХГ. Впрочем, в апреле объемы импорта вновь выросли.