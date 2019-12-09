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Импортный газ для Украины заметно подешевел: названа цена

9 декабря, 13:58

В долларовом эквиваленте цена опустилась на 22% за месяц

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Средняя стоимость импортного природного газа в Украине в ноябре 2019 года составила 177,38 долл. за 1000 куб. м. Тогда как в ноябре она составляла 199,51 долл. Таким образом, цена увеличилась на 22,13% по сравнению с октябрем. Это следует из данных, обнародованных 9 декабря пресс-службой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на Государственную фискальную службу.

При этом с начала 2019 года цена на газ снизилась на 140,57 долл., так как в январе была на уровне 317,95 долл.

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В гривневом эквиваленте стоимость импортного газа в ноябре уменьшилась до 4276,7 грн за тысячу кубометров с 4988,46 грн в октябре.

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Как известно, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с ноября 2015 года и лишь обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступает исключительно из стран Евросоюза.

Напомним, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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