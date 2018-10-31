Имущество банков-банкротов в Украине будут продавать по-новому

Сегодня, 17:40

К торгам через ProZorro присоединился OpenMarket; в Минэкономики объяснили, что принесут новшества

Фото: Designed by Freepik
Фото: Designed by Freepik

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) начинает продажи имущества банков-банкротов и объектов малой приватизации. Как сообщила пресс-служба торговой площадки, уже завершилась подача документов и тестирование системы для реализации такогоимущества в системе "ProZorro.Продажи".

Отныне "СЕТАМ" будет иметь все функции авторизованной площадки "ProZorro.Продажи" -  возможность регистрировать участников (продавцов и покупателей), предоставлять услуги доступа к открытым аукционам, получать комиссию в случае победы зарегистрированного в системе продавца.

Участники аукционов смогут регистрироваться на аукционы в "ProZorro.Продажи" через "СЕТАМ" уже на этой неделе.

"Это очень важный шаг, ведь система "СЕТАМ" известна продажей арестованного имущества, а теперь сможет еще и работать с активами государственных и коммунальных предприятий", – пояснил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Как добавил и.о. директора ГП  "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев, работа с "СЕТАМ" позволит увеличить конкуренцию, а значит, и поступления в бюджеты всех уровней.

"Мы уже являемся первыми во внедрении [аукционов на] Blockchain и проведении земельных аукционов. Теперь посмотрим насколько будет интересно нашим пользователям имущество банков-банкротов и объекты малой приватизации", – отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишннв. 

Напомним, в целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.
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Источник:

"Сегодня"

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