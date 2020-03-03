Индекс борща: что будет с ценами на овощи в ближайшее время

С началом весны возможен сезонный рост цен на овощи. По крайней мере, в прошлом году стоимость некоторых овощей из борщевого набора выросла вдвое. Почем они сегодня? И стоит ли ожидать подорожания?

Киевлянка Вера хвастается болгарским перцем, купленным со скидкой:

"Так он стоит 90, а купила по 50. Вот там кое-где может быть царапинка. То, что подгнившее, я не беру, для здоровья тоже надо хорошее".

А вот Надежда вышла на рынок за морковью. Заметила, что в этом году качественной маловато:

"У морковочки насквозь паразит проходит. Я брезгую и выбрасываю полностью морковочку".

Галина уже 5 лет продает овощи. Жалуется, что сейчас особенно плохо хранятся яблоки.

"Очень много яблок, знаете, сейчас побитые градом. Летом были случаи, был град".

То, что слабо сохраняется, сразу прибавляет в цене – таков закон рынка. Поэтому за яблоки просят от 10 гривен. В прошлом году они были от шести гривен. Цены на свеклу и морковь не изменились – все те же 10 гривен. Чего не скажешь о картофеле – плюс три гривны к прошлогодним 10. А вот лук в стоимости потерял.

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"В том году не уродил лук, и был дорогой. В этом году лука достаточно нашего, поэтому буквально три гривны разница. В том году был по 15 и 17, а в этом – 12 гривен", – объясняет Галина.

Сбросила часть цены и капуста. В прошлом году за кило просили 15 гривен, сейчас – 10 гривен. И благодарить за это, говорит эксперт, мы должны аномально теплую зиму.

Алексей Дорошенко, гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей:

"На хранение в этом году мы с вами не потратили много газа. То есть, не мы, а производители, или компании, которые покупали или хранили. Это, кстати, одна из причин, почему в этом году мы не увидели такого стремительного роста цены на овощи борщового набора".

Если в прошлом году в феврале-марте стоимость овощей борщового набора выросла вдвое, то сейчас, по прогнозам, цены вверх не пойдут.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцев ждет рекордно раннее начало сезона молодой картошки. В этом году производители Закарпатья и Юга увеличили площади под ранним картофелем.

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