Индекс борща: в Украине стремительно дорожает национальное блюдо

В Украине стремительно дорожает борщевой набор. Только за последний месяц он прибавил в цене почти 10%. Корреспонденты "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, в чем причина увеличения стоимости блюда.

Киевлянка Мария жалуется, что борщ с мясом позволить себе может нечасто.

"Варю по мере возможности. Все дорогое. Вообще по кошельку чувствую, что сегодня это накладно", – рассказывает Марина.

За килограмм свинины просят 90 гривен. На кастрюлю борща понадобится как минимум полкило мяса.

Основа борща – овощи – на рынках дорожают медленно, но постоянно. Продавщица Надежда объясняет это подорожанием транспортных услуг и аренды.

Аналитики тем временем подсчитали общую стоимость блюда. За последний месяц кастрюля классического борща стала дороже для украинцев больше чем на шесть гривен.

"За апрель стоимость борща выросла на 6,2 грн за кастрюлю. Среди всех продуктов, которые больше всего дорожали в прошлом месяце, было большинство составляющих борща", – рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, по прогнозу Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина, по прогнозу эксперта, вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.

На базарах молодую капусту сейчас продают по 28 гривен за кило. Старую уже не найти. 800 граммов капусты обошлись в 22 гривни. Покупаем еще лук, морковь, свеклу и картофель. Старая картошка продается по 7 грн за килограмм, молода – по 35 грн. Молодой лук обойдется в 15 грн/кг, старый – 8 грн/кг. В целом овощи обошлись в 50 гривен.

Таким образом, кастрюля борща с мясом обойдется хозяйкам в 95 гривен. В начале прошлого месяца за 4 литра борща украинцы отдавали 87 гривен.

Подробнее о стоимости продуктов в Украине в ближайшем будущем читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украине грядет очередной скачок цен".