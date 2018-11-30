Индекс борща: во сколько обойдется кастрюля главного украинского блюда

Овощи дорожают не только в Украине, но и в странах Западной Европы

В Украине выросли средние зарплаты, но вместе с доходами граждан растет и стоимость продуктов. Борщевой набор, к примеру, всего за неделю подорожал почти на 10%. Об этом сообщила Украинская плодоовощная ассоциация.

На рынке в Киеве продавцы жалуются, что торговля не идет. Говорят, что дело в погоде – в мороз клиентов становится меньше. Но немногочисленных покупателей не радуют и цены.

"Капуста у нас 10 гривен, свекла – 12 гривен, лук – 15 гривен и морковь – 15 гривен", – рассказывает продавщица Тамара.

Она объясняет: ценники повышаются, потому что товар становится дороже в закупке.

Юрий покупает овощи на борщ. Свеклы мужчина взял на 8 гривен, моркови – на 7. Капуста облегчила кошелек на 13 гривен, еще 3 гривни стоила луковица, по 5 гривен – картофель и пучок зелени. Итого 41 гривня, но это без мяса.

"Кастрюля вийде где-то гривен в 100, может даже и дороже – смотря какое мясо туда положить. Я буду с говяжьими ребрами варить. Да, больше сотни выходит. Дороговато", – посчитал Юрий.

Продавщица мяса Елена идет навстречу покупателям – подыскивает недорогие, но вкусные варианты.

"Если взять два окорочка – это будет примерно 40 гривен. Достаточно брать на борщ. А вот если брать свинину, то, конечно, будет дороже. Хотя можно взять хребты по 15 гривен, косточки для навара, но если ребра, то где-то гривен в 70 обойдется", – рассказывает Елена.

И в финале – сметана к борщу. Стоит она от 23 гривен.

В итоге: если варить борщ на куриных бедрах, кастрюля обойдется в 104 гривни, если на ребрах – примерно в 134 гривни.

Впрочем, оказалось, что традиционное украинское блюдо подорожало не только в нашей стране. Корреспонденты "Сегодня" сравнили стоимость кастрюли борща в Киеве и в Брюсселе.

Местные жители говорят, что овощи и хлеб стали значительно дороже. Корреспондент "Сегодня" в Брюсселе купила аналогичный набор продуктов, и он обошелся ей в 13 евро – это 414 гривен против наших 134.

Напомним, ранее эксперты определили, какие продукты в Украине подорожал сильнее всего с начала 2018 года. Кроме того, по прогнозам специалистов, до конца года цены на продукты вырастут еще на 15-20%.