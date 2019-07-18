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Индекс окрошки: самое освежающее блюдо подорожало из-за роста цен на овощи

18 июля, 07:00

Порция подорожала из-за погоды и лука, а борщевой набор начнет дешеветь только ближе к осени

Окрошка на кефире с курицей
Окрошка на кефире с курицей. Фото: Depositphotos

В разгар лета многие вместо обычных супов предпочитают готовить окрошку — холодный суп из свежих овощей и вареных яиц, картофеля, мяса. "Сегодня" публикуют свой ежегодный Индекс окрошки, который специально для наших читателей определили специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК). По их расчетам, 3-литровая кастрюля окрошки за год подорожала на 11,4%: сейчас она обойдется в 69 грн, тогда как год назад — 62 грн. То есть порция на одного едока (500 г) обойдется в 11,5 грн (+1,2 грн).

Фото: Сегодня

Как разъяснила нам аналитик УАК Неля Онищенко, среди ингредиентов значительнее всего прибавили в цене овощи и зелень. Главная причина — погодная: дождливый май не позволил вовремя посадить овощи, а в сухом жарком июне дефицит влаги сказался на их урожайности. Больше всего прибавил в цене зеленый лук — вдвое, картофель стал дороже на 86,2%, огурцы — на  25,2%, укроп — на 21,2%. Сметана прибавила 15% (до 63,5 грн/кг, или на 9 грн/кг), курятина — 9% (до 60 грн/кг, или на 5 грн за крыло или голень). Повлиял и кефир, процент которого в структуре трат самый высокий — 36%: его литр стоит ныне в среднем 26,2 грн (+4,4% за год). Приятно удивляет стоимость яиц: 15 грн за десяток, таких цен не было с 2017 года, тогда десяток стоил в среднем 12,7 грн. 

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Прогнозы экспертов

По словам Онищенко, осенью для сохранения рентабельности производства птицеводы поднимут цену на яйца примерно до 20 грн. Зато в конце августа можно ожидать снижения цен до 30% на картофель и овощи борщнабора при условии, что погодные условия позволят собрать хороший урожай. Пока из-за засухи виды на него неважные. Огурцы дешевле не будут: их мало и проходит пик сезона этого овоща, ему на смену идут помидоры и перец. Мясо и молочные продукты в конце августа начнут постепенно дорожать, что связано как с сезонностью производства, так и с возможным ростом цен на корма для животных.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов. Место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики.


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Тег овощи, картофель, курятина, цены на продукты, рост цен, цены на овощи, индекс окрошки

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АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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