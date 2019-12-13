Индекс оливье: как изменились цены на продукты к концу 2019 года

Украинские хозяйки заранее готовятся к новогодним праздникам . Они уже составляют списки обязательных покупок и подсчитывают бюджет праздничного стола. Новости "Сегодня" также решили подготовиться и посчитать расходы на традиционное новогоднее оливье, которое остается едва ли не главным блюдом праздничного стола.

Так, в прошлом году два килограмма салата обошлись в 140 гривен.

Корреспонденты "Сегодня" вновь отправились за покупками и начали с овощей. Один из главных ингредиентов – салата картофель. Продавщица Анна привезла картошку из Ровенской области. На салат советует брать сорт "Белая роса" стоимостью 15 гривен за килограмм. Здесь же купили лук – две луковицы обошлись в две гривни. Морковь потянула на пять гривен.

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Перед праздниками цены на яйца вырастут, предостерегает продавец Екатерина. Но сейчас стоимость десятка стартует от двадцати гривен. Кислинки оливье придаст соленый огурец. Людмила солит все сама. За день может продать целую 50-литровую бочку – по 40 гривен за килограмм.

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Далее – мясные прилавки. Колбаса – традиционно самый дорогой ингредиент. Особой популярностью в этом году пользуется "Молочная", она обходится в 78 гривен. Еще 23 гривни надо выложить за банку горошка. Какой же оливье без майонеза? Пачка на 500 миллилитров стоит 11,5 гривен.

В результате салат оливье этого года оказался на 21 гривню дешевле прошлогоднего. На 2,5 гривни подорожал картофель, горошек прибавил в стоимости 5 гривен. А вот колбасу удалось найти дешевле, чем в прошлом году, как и майонез. Существенно сэкономили и на луке. В прошлом году из-за неурожая он был значительно дороже.

Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", что будет с ценами на продукты к Новому году. Сейчас спрос на популярные продукты полностью покрывается если не за счет внутреннего производства, то за счет импорта.

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