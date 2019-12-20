Индекс рынка и не только: как изменились цены на базовые продукты

Импорт становится дешевле. Министр экономики назвал ТОП товаров, цены на которые существенно уменьшились благодаря укреплению гривны. Среди лидеров флешки, их стоимость, по сравнению с прошлым годом, упала почти на 18 процентов. На 14 процентов подешевели телевизоры, примерно на 11 мобильные телефоны и легковые автомобили, которые завозят к нам из Соединенных Штатов и ЕС.
Однако, есть товары, которые, наоборот, прибавили в цене. Безоговорочный лидер этого топа сигареты – они подорожали в среднем на 20 процентов. На 18 подскочила стоимость бананов и лимонов. И почти на столько выросла ценаже импортных жаропонижающих лекарств.
Как по сравнению с прошлым годом изменились цены на базовые продукты? Решили разобраться новости "Сегодня".
Небазарный день – говорят торговцы на столичном рынке. Денис продает картофель, который вырастил на своем огороде в Черниговской области, по 18 гривен за килограмм. В наличии сорта Белая роса, Гренада и Золушка. Дороже картофеля разве что яблоки. В зависимости от сорта, за кило надо выложить в среднем 20 25 гривен.
"В прошлом году было дешевле. И по пять, и по шесть, и семь гривен было. Закупка дорога", – объясняет Лариса, продавец.
Далее прицениваемся к молочке. Масло крестьянское – 104 гривны за килограмм. Натуральное, без растительных добавок – все 159 гривен. Средняя стоимость молока – 24 гривны за литр.
"Более или менее стабильные", – так коротко Леонид описывает цены на яйца.
Десяток обойдется в 24 гривны. Далее осматриваем мясные прилавки. Некоторые позиции подешевели на 3 4 гривны, но больше покупать не стали, рассказывает продавщица Лариса:
"Люди придерживают деньги до Нового года. Курица подешевела, индейка подешевела".
Гречка – один из лидеров подорожания. Сейчас за килограмм уже просят 27 гривен. Кило сахара потянет на 13 гривен.
В августе аналогичный продуктовый набор нам обошелся в 252 гривны. Сегодня же выложили всего на 4 гривен меньше. Что взяли дешевле яблоки. Стоимость куриного филе по сравнению с августом упала на 9 гривен. Но почти на такую же сумму подорожала гречка. Через месяц мы вернемся и проверим, как изменятся ценники после праздников.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, где дешевле покупать и нужно ли запасаться заранее продуктами на Новый год. Ведь витрины магазинов буквально пестрят скидками перед праздниками: колбаса – на бутерброды, яйца – на оливье, шоколад и фрукты – для подарков.
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