Индекс рынка и не только: как изменились цены на базовые продукты

Не смотря на то, что импорт становится дешевле, цены продолжают расти

Импорт становится дешевле. Министр экономики назвал ТОП товаров, цены на которые существенно уменьшились благодаря укреплению гривны. Среди лидеров флешки, их стоимость, по сравнению с прошлым годом, упала почти на 18 процентов. На 14 процентов подешевели телевизоры, примерно на 11 мобильные телефоны и легковые автомобили, которые завозят к нам из Соединенных Штатов и ЕС.

Однако, есть товары, которые, наоборот, прибавили в цене. Безоговорочный лидер этого топа сигареты – они подорожали в среднем на 20 процентов. На 18 подскочила стоимость бананов и лимонов. И почти на столько выросла ценаже импортных жаропонижающих лекарств.

Как по сравнению с прошлым годом изменились цены на базовые продукты? Решили разобраться новости "Сегодня".

Небазарный день – говорят торговцы на столичном рынке. Денис продает картофель, который вырастил на своем огороде в Черниговской области, по 18 гривен за килограмм. В наличии сорта Белая роса, Гренада и Золушка. Дороже картофеля разве что яблоки. В зависимости от сорта, за кило надо выложить в среднем 20 25 гривен.

"В прошлом году было дешевле. И по пять, и по шесть, и семь гривен было. Закупка дорога", – объясняет Лариса, продавец.

Далее прицениваемся к молочке. Масло крестьянское – 104 гривны за килограмм. Натуральное, без растительных добавок – все 159 гривен. Средняя стоимость молока – 24 гривны за литр.

"Более или менее стабильные", – так коротко Леонид описывает цены на яйца.

Десяток обойдется в 24 гривны. Далее осматриваем мясные прилавки. Некоторые позиции подешевели на 3 4 гривны, но больше покупать не стали, рассказывает продавщица Лариса:

"Люди придерживают деньги до Нового года. Курица подешевела, индейка подешевела".

Гречка – один из лидеров подорожания. Сейчас за килограмм уже просят 27 гривен. Кило сахара потянет на 13 гривен.

В августе аналогичный продуктовый набор нам обошелся в 252 гривны. Сегодня же выложили всего на 4 гривен меньше. Что взяли дешевле яблоки. Стоимость куриного филе по сравнению с августом упала на 9 гривен. Но почти на такую же сумму подорожала гречка. Через месяц мы вернемся и проверим, как изменятся ценники после праздников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, где дешевле покупать и нужно ли запасаться заранее продуктами на Новый год. Ведь витрины магазинов буквально пестрят скидками перед праздниками: колбаса – на бутерброды, яйца – на оливье, шоколад и фрукты – для подарков.

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