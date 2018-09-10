Индекс салбургера: цены резко пошли вниз

Бутерброд с салом за квартал почти не изменился в цене, порция куриных наггетсов с сыром стоит меньше на 13 грн, а овощной салат подешевел более чем вдвое

С наступлением осени "Сегодня" традиционно публикует полюбившийся читателям ежеквартальный "индекс салбургера". Речь идет о сезонном мониторинге цен на основные продукты, где сало, как один из ключевых продуктов в меню украинцев, играет далеко не последнюю роль. Напомним, наше салбургер-меню — это обед на четверых, основа которого салбургер — сэндвич из черного хлеба с "генеральским" салом, то есть с тоненькими прослойками мяса, плюс зелень и приправы. Кроме бутерброда, в индекс вошли три блюда: картофель по-селянски, овощной салат и куриные наггетсы с сыром. Эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК) подсчитали для "Сегодня", в какую сумму семье из четырех человек обойдется такой набор и как изменилась цена по сравнению с началом марта.

Сейчас салбургер-меню стоит 247 грн, а еще три месяца назад такой обед можно было приготовить за 278 грн. То есть за лето индекс пошел вниз на 12%, после того как полгода назад он вырос на 23%. Аналитики УАК считают, что основными факторами удешевления являются снижение цен на сало, яйца и овощи. Причиной этого эксперты считают традиционный сезонный фактор: например, огурцы, которые входят в состав салата, летом дешевле вдвое, чем были весной, а помидоры — более чем в 5 раз. Немного подешевело и сало, так как летом спрос на него меньше, чем в другие сезоны, а цена практически сравнялась со стоимостью мяса.

Цены в рост: хлеб, сало и масло

Едва ли не каждый день мы слышим о том, что цены на продукты растут. Если говорить конкретно о семейном обеде из четырех блюд, который включает салбургер, картошку, овощной салат, курицу фри, то теперь украинцам за него нужно выложить 246,51 грн.

"Это на 58% больше, чем год назад, но на 12% ниже, чем в конце мая, — говорит аналитик УАК Неля Онищенко. — Основной причиной годового роста стало увеличение стоимости салбургера. На конец этого лета бутерброд с салом стоит 84 грн — столько же, сколько и три месяца назад. Хотя за это время хлеб и салат подорожали на 14,28 % и 23,7% соответственно, но цена сала и перца снизилась почти на 5% и 18%. За год изменение значительное: блюдо подорожало чуть больше, чем в два раза". Если говорить о причинах, то подорожание хлеба эксперт объясняет увеличением цены на муку, которая за год прибавила в цене примерно 3,5 грн/кг или же 36,6%. Годовое подорожание сала не является сюрпризом, ведь здесь пик роста цены пришелся на зиму и весну, в то время как летом цена немного снизилась, но осенью опять начнет расти. Стоимость жареного картофеля за год возросла на 1 грн, или 10,3%, но из-за сезонности производства за три последних месяца цена на картофель снизилась на 44,38 % (на 3,9 грн/кг). На минимуме цены на овощи, используемые для салата "ЗОЖ".

Салат за год подешевел на 1,6%, в основном за счет снижения цены на огурцы и лук, а за три месяца стоимость упала на 59%. Еще один продукт, который мы используем для приготовления нашего обеда подорожал и цена на который продолжает рост, — это растительное масло. Здесь ситуация такова: за три месяца цена возросла на 5,39%, а за год — на 18,54%. Среди причин можно выделить несколько: и цена сырья, и производственные издержки. Приготовление последнего блюда для нашего обеда, куриных наггетсов, на сегодня обойдется в 144 грн, что на 6% дешевле, нежели в конце мая, но на 47% больше, чем в конце августа прошлого года. За год прибавили в цене куриное филе (+74,58%), яйца (+57,1%) и мука, о которой мы уже говорили ранее. За последних три месяца цена на некоторые ингредиенты существенно снизились: твердый сыр подешевел на 26%, яйца — на 30%, молоко на 20%. В случае с яйцами и молоком значительно влияет сезонность производства. А вот цена на курятину на протяжении лета то поднималась, то снижалась.

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Прогноз цен до зимы

Осенью эксперты прогнозируют подорожание почти всех ингредиентов салбургер-меню, поэтому уже в сентябре украинцам нужно будет выложить немного больше денег, чтобы насладиться любимыми блюдами.

"Хотя цены на некоторые продукты летом немного просели, нельзя сказать, что это останется и осенним трендом, — анализирует Онищенко. — Еще держатся минимально оптимальные цены на огурцы, помидоры, капусту, но через неделю-две они начнут подниматься, тогда как цена картофеля, при нынешнем хорошем урожае, еще может немного снизиться".

Онищенко прогнозирует, что ближе к середине осени заметно подорожает хлеб, основной причиной тому послужит низкий урожай высококачественной пшеницы, которую перерабатывают на муку:

"Сама мука также подорожает. Рост цен на зерновые повлияет и на другие агроотрасли. Потому стоит ожидать подорожания мяса, яиц, молочных продуктов, ведь для этих отраслей важной частью издержек производства является корм. И несмотря на то, что сегодня производители имеют запасы корма, цены они начнут поднимать уже осенью".

В свою очередь, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что овощи из борщового набора, в частности картофель, подорожают до зимы на 30—40%. А ингредиенты для салата могут подскочить в цене в 2,5 раза.

"К сожалению, зелень в теплицах не выращивают. Поэтому в холодное время года в Украину повезут импорт. Из-за этого на стоимость листьев салата, петрушки, томатов будут влиять еще и курсовые колебания", — поясняет нам Дорошенко.

Еще осенью подорожает курица. Но рост цен будет невысоким — до 5%, так как на подорожание повлияет только инфляция.

"Инфляционные процессы будут диктовать рост цен и на яйца. Этот товар осенью может подскочить в цене до 10—12%. А вот молочка может подрасти в этот период лишь на 8%, ведь за последний год ценник уже подтянулся вверх на 30%, поэтому нет причин для серьезного удорожания молока", — уточняет Дорошенко.

При этом сыр не должен расти до зимы, так как цены сейчас оптимальны. Но если нацвалюта сильно просядет по отношению к доллару, то стоимость продукта в гривне может меняться в рамках курсовых колебаний.