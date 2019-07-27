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Индекс сока: что дешевле – сделать фреш дома или купить напиток в пакете

27 июля, 08:12

Все магазинные соки производятся на основе яблочного


Украина стремительно увеличивает экспорт соков – только с начала года их продали на 54 млн. долл. Для сравнения, год назад этот показатель был вдвое меньше, говорят в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Крупные партии украинских соков покупают, в частности, США, Канада и Австрия. При этом лучше всего раскупаются соки яблочные и томатные.

Сами украинцы в сезон охотно пьют свежевыжатые соки. Впрочем, в ресторанах цены на них кусаются. Новости "Сегодня" подсчитали, сколько будет стоить фреш дома и не дешевле ли купить готовый сок в упаковке.

На ценообразование сока влияет не менее шести факторов, объясняют эксперты. Это и стоимость земли, и цена саженцев, оплата труда рабочих, урожайность, стоимость хранения плодово-ягодных... Поэтому каждый год ценники на сок меняются. Но эксперт по плодово-ягодным культурам Валентина Лановенко раскрывает секрет: основой всех соков в упаковках является яблочный. Если дорожает он – дорожают и другие.

"В этом году значительно ниже урожай яблок, поэтому прогнозируют уже гораздо более высокую цену на соки", – говорит Лановенко.

Соки из концентрата стоят от 20 гривен за литр. Соки прямого отжима – дороже почти вполовину. Но именно их чаще всего пьют украинцы.

"Его отжали, затем идет определенный процесс, чтобы он хранился консервированными. Этот сок фактически без сахара, без добавления воды или других примесей, поэтому потребители в Украине сейчас на него больше и обращают внимание", – объясняет Лановенко.

Из 1 кг яблок можно выжать 700 мл сока. Соответственно, на литровую упаковку уйдет примерно 1,5 кг яблок. В магазинах килограмм яблок стоит от 18 грн. Фреши – значительно дороже. 200 миллилитров яблочного фреша стоит около 18 грн, морковный – на 10 грн дороже, апельсиновый – до 48 гривен, а фреш из стебля сельдерея стоит 96 грн за 200 мл.

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Диетолог Борис Скачко объясняет: в покупном соке – из концентрата – остается мало витаминов. Зато в выжатом дома их предостаточно.

"В любом случае покупной сок содержит значительно меньше полезных веществ, чем свежеприготовленный, потому что уже через 10 минут с момента приготовления сока полезные вещества начинают активно уменьшаться", – объясняет Скачко.

Но при этом диетологи напоминают: дневная норма потребления сока не должна превышать одного стакана.

Напомним, ранее Молдова нашла нарушения в маркировке соков из Украины. Если проблемы продолжатся, страна может применить торговые ограничения.

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Тег цены, экспорт, цена, сок, Украина, соки

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