Индекс вареника: в Украине подорожало традиционное блюдо

В цене прибавили все классические ингредиенты вареников

Вареники с картошкой в Украине за год подорожали на треть. Об этом сообщила Всеукраинская ассоциация поставщиков торговых сетей.

По данным аналитиков, в цене прибавили все классические ингредиенты:

мука для приготовления блюда на семью из четырех человек стоит почти 7 грн;

картофель – 6 грн;

масло – 9 грн;

сало – 11 грн;

сметана – 13 грн.

Поэтому вареники с картофелем, поджаркой и сметаной в этому году будут стоить 47,5 грн против 37 грн в прошлом году.

Напомним, ранее эксперты также рассчитали "индекс салбургера", который демонстрирует, как меняются цены на популярные украинские продукты.

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Основой этого "индекса" является стоимость традиционного бутерброда с салом, зеленью и черным хлебом. Кроме того, учитывается стоимость курятины, картофеля и сыра. Анализируется обед на четверых человек.

При этом эксперты прогнозируют, что этой весной украинские цены на продукты догонят европейские. Аналитики обещают подорожание "молочки", а вот прогнозы по салу разнятся.