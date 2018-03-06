Индекс вареника: в Украине подорожало традиционное блюдо
В цене прибавили все классические ингредиенты вареников
Вареники с картошкой в Украине за год подорожали на треть. Об этом сообщила Всеукраинская ассоциация поставщиков торговых сетей.
По данным аналитиков, в цене прибавили все классические ингредиенты:
- мука для приготовления блюда на семью из четырех человек стоит почти 7 грн;
- картофель – 6 грн;
- масло – 9 грн;
- сало – 11 грн;
- сметана – 13 грн.
Поэтому вареники с картофелем, поджаркой и сметаной в этому году будут стоить 47,5 грн против 37 грн в прошлом году.
Напомним, ранее эксперты также рассчитали "индекс салбургера", который демонстрирует, как меняются цены на популярные украинские продукты.
Основой этого "индекса" является стоимость традиционного бутерброда с салом, зеленью и черным хлебом. Кроме того, учитывается стоимость курятины, картофеля и сыра. Анализируется обед на четверых человек.
При этом эксперты прогнозируют, что этой весной украинские цены на продукты догонят европейские. Аналитики обещают подорожание "молочки", а вот прогнозы по салу разнятся.
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