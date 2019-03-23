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Индексация пенсий и монетизация субсидий: Порошенко сообщил подробности

Сегодня, 14:17

По его словам, более 150 тысяч жителей Черновицкой области получат субсидии наличными

Фото: president.gov.ua
Индексация пенсий и монетизация субсидий: Порошенко сообщил подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/622/cd4/5c9622cd4a725.jpeg Экономика По его словам, более 150 тысяч жителей Черновицкой области получат субсидии наличными

Украинцы получают в марте проиндексированные пенсии и выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги наличными.

Об этом 23 марта заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черновицкой области.

"Благодаря программе монетизации субсидий мы начали выплаты "живыми" деньгами людям тех средств, которые ранее шли из государственного бюджета газовым монополистам. В марте в Черновицкой области получит наличными субсидию 151 тысяча человек", – сообщил он.

Президент также добавил, что более 160 тысяч пенсионеров в области уже начали получать повышенные пенсии. Кроме того, по его словам, предусмотрена компенсация для тех, кто получает минимальные пенсии.

"Для тех, кто имеет большой стаж, но получает минимальную пенсию, мы предусмотрели компенсацию. Она составляет 2410 гривен, 1205 – в марте и 1205 – в апреле… На Буковине это 54 тысячи человек, и более 52 тысяч из них на сегодня доплату уже получили", – сказал Порошенко.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта и продолжаются до сих пор, а через систему Ощадбанка – с 12 марта.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

В свою очередь Пенсионный фонд сообщил, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен

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Тег Порошенко, пенсии, субсидии, монетизация, индексация пенсий

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